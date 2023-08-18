Американский боксер Джонсон рассказал, что занимается любовью в футболке с принтом Путина

18 августа 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Кевин Джонсон наденет футболку с изображением Владимира Путина на бой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксер из США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон рассказал, что в футболке с изображением президента России Владимира Путина не только спит и ест, но и занимается любовью. Он добавил, что эта вещь является его талисманом. «Что значит, почему [я пришел в этой футболке на взвешивание], мужик? Я — Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь — это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней — это мой талисман», — об этом заявил Кевин Джонсон, передает Sport24 . Ранее URA.RU сообщало, что Кевин Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским.

Боксер из США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон рассказал, что в футболке с изображением президента России Владимира Путина не только спит и ест, но и занимается любовью. Он добавил, что эта вещь является его талисманом. «Что значит, почему [я пришел в этой футболке на взвешивание], мужик? Я — Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь — это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней — это мой талисман», — об этом заявил Кевин Джонсон, передает Sport24. Ранее URA.RU сообщало, что Кевин Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским.