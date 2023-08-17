Американский боксер пришел на взвешивание в футболке с Путиным. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Ранее Кевин Джонсон восхитился мудростью Владимира Путина Фото:

Боксер из США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон пришел на взвешивание с портретом президента России Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским.

«Боксер из США Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина, которые находится на фоне российского флага», — передает РИА Новости. Отмечается, что ранее Джонсон хотел получить российское гражданство. Поединок между Петровским и Джонсоном состоится 18 августа.

Ранее Джонсон выразил восхищением мудростью Путина. Он отметил, что уважает российского лидера, передает RT. Также Джонсон взял отчество Владимирович в честь Путина.

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Боксер из США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон пришел на взвешивание с портретом президента России Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским. «Боксер из США Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина, которые находится на фоне российского флага», — передает РИА Новости. Отмечается, что ранее Джонсон хотел получить российское гражданство. Поединок между Петровским и Джонсоном состоится 18 августа. Ранее Джонсон выразил восхищением мудростью Путина. Он отметил, что уважает российского лидера, передает RT. Также Джонсон взял отчество Владимирович в честь Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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