Американский боксер пришел на взвешивание в футболке с Путиным. Видео 17 августа 2023 в 19:51 Размер текста - 17 + Ранее Кевин Джонсон восхитился мудростью Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Боксер из США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон пришел на взвешивание с портретом президента России Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским. «Боксер из США Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина, которые находится на фоне российского флага», — передает РИА Новости. Отмечается, что ранее Джонсон хотел получить российское гражданство. Поединок между Петровским и Джонсоном состоится 18 августа. Ранее Джонсон выразил восхищением мудростью Путина. Он отметил, что уважает российского лидера, передает RT. Также Джонсон взял отчество Владимирович в честь Путина. Боксер из США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон пришел на взвешивание с портретом президента России Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским. «Боксер из США Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина, которые находится на фоне российского флага», — передает РИА Новости. Отмечается, что ранее Джонсон хотел получить российское гражданство. Поединок между Петровским и Джонсоном состоится 18 августа. Ранее Джонсон выразил восхищением мудростью Путина. Он отметил, что уважает российского лидера, передает RT. Также Джонсон взял отчество Владимирович в честь Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям