Боксер из США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон пришел на взвешивание с портретом президента России Владимира Путина. Это случилось перед поединком с российским боксером Марком Петровским.
«Боксер из США Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина, которые находится на фоне российского флага», — передает РИА Новости. Отмечается, что ранее Джонсон хотел получить российское гражданство. Поединок между Петровским и Джонсоном состоится 18 августа.
Ранее Джонсон выразил восхищением мудростью Путина. Он отметил, что уважает российского лидера, передает RT. Также Джонсон взял отчество Владимирович в честь Путина.
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