Мэр Кургана заявила, что новое резиновое покрытие в горсаду безопаснее асфальта

Глава города Елена Ситникова в видео о благоустройстве города рассказала про работы в горсаду и заявила, что новое резиновое покрытие из резины безопаснее, чем асфальтобетонное. Видео с сообщением опубликовано в официальном telegram-канале мэрии «Город Курган».
«Чтобы сделать городской сад более удобным для активного отдыха и времяпровождения горожан, было принято решение уложить новое дорожное покрытие, мягкое и комфортное. Эти дорожки более безопасны, чем асфальтобетонные. Думаю многие оценили его по достоинству» — сообщает Ситникова. Также она отметила, что горсад сильно преобразился за счет активных работ по его благоустройству на протяжении последних трех лет.
Глава сообщила, что теперь, благодаря белой разметке велосипедисты с пешеходами не будут друг другу мешать, а благоустройство сада будет продолжено и на следующий год. Также она порекомендовала курганцам прогуляться по набережной в вечернее время и посетить Троицкую площадь, на которой расположен фонтан с новой оборудованной подсветкой.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане некоторые жители жалуются на вонь от прорезиненного покрытия. Посетители парка отметили, что несмотря на запах, покрытие им нравится, но они переживают, что зимой во время расчистки от льда и снега резиновые дорожки испортит оборудование коммунальных служб.
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