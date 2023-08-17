Мэр Кургана заявила, что новое резиновое покрытие в горсаду безопаснее асфальта

18 августа 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

По словам главы Кургана, новые резиновые дорожки удобны и безопасны для горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Елена Ситникова в видео о благоустройстве города рассказала про работы в горсаду и заявила, что новое резиновое покрытие из резины безопаснее, чем асфальтобетонное. Видео с сообщением опубликовано в официальном telegram-канале мэрии «Город Курган». «Чтобы сделать городской сад более удобным для активного отдыха и времяпровождения горожан, было принято решение уложить новое дорожное покрытие, мягкое и комфортное. Эти дорожки более безопасны, чем асфальтобетонные. Думаю многие оценили его по достоинству» — сообщает Ситникова. Также она отметила, что горсад сильно преобразился за счет активных работ по его благоустройству на протяжении последних трех лет.



Глава сообщила, что теперь, благодаря белой разметке велосипедисты с пешеходами не будут друг другу мешать, а благоустройство сада будет продолжено и на следующий год. Также она порекомендовала курганцам прогуляться по набережной в вечернее время и посетить Троицкую площадь, на которой расположен фонтан с новой оборудованной подсветкой.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане некоторые жители жалуются на вонь от прорезиненного покрытия. Посетители парка отметили, что несмотря на запах, покрытие им нравится, но они переживают, что зимой во время расчистки от льда и снега резиновые дорожки испортит оборудование коммунальных служб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава города Елена Ситникова в видео о благоустройстве города рассказала про работы в горсаду и заявила, что новое резиновое покрытие из резины безопаснее, чем асфальтобетонное. Видео с сообщением опубликовано в официальном telegram-канале мэрии «Город Курган». «Чтобы сделать городской сад более удобным для активного отдыха и времяпровождения горожан, было принято решение уложить новое дорожное покрытие, мягкое и комфортное. Эти дорожки более безопасны, чем асфальтобетонные. Думаю многие оценили его по достоинству» — сообщает Ситникова. Также она отметила, что горсад сильно преобразился за счет активных работ по его благоустройству на протяжении последних трех лет. Глава сообщила, что теперь, благодаря белой разметке велосипедисты с пешеходами не будут друг другу мешать, а благоустройство сада будет продолжено и на следующий год. Также она порекомендовала курганцам прогуляться по набережной в вечернее время и посетить Троицкую площадь, на которой расположен фонтан с новой оборудованной подсветкой. Ранее URA.RU писало, что в Кургане некоторые жители жалуются на вонь от прорезиненного покрытия. Посетители парка отметили, что несмотря на запах, покрытие им нравится, но они переживают, что зимой во время расчистки от льда и снега резиновые дорожки испортит оборудование коммунальных служб.