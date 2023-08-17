17 августа 2023

Мэр Кургана заявила, что новое резиновое покрытие в горсаду безопаснее асфальта

© Служба новостей «URA.RU»
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Резиновая крошка в горсаду. Курган , горсад, разметка, резиновая крошка
По словам главы Кургана, новые резиновые дорожки удобны и безопасны для горожан Фото:

Глава города Елена Ситникова в видео о благоустройстве города рассказала про работы в горсаду и заявила, что новое резиновое покрытие из резины безопаснее, чем асфальтобетонное. Видео с сообщением опубликовано в официальном telegram-канале мэрии «Город Курган».

«Чтобы сделать городской сад более удобным для активного отдыха и времяпровождения горожан, было принято решение уложить новое дорожное покрытие, мягкое и комфортное. Эти дорожки более безопасны, чем асфальтобетонные. Думаю многие оценили его по достоинству» — сообщает Ситникова. Также она отметила, что горсад сильно преобразился за счет активных работ по его благоустройству на протяжении последних трех лет.

Глава сообщила, что теперь, благодаря белой разметке велосипедисты с пешеходами не будут друг другу мешать, а благоустройство сада будет продолжено и на следующий год. Также она порекомендовала курганцам прогуляться по набережной в вечернее время и посетить Троицкую площадь, на которой расположен фонтан с новой оборудованной подсветкой.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане некоторые жители жалуются на вонь от прорезиненного покрытия. Посетители парка отметили, что несмотря на запах, покрытие им нравится, но они переживают, что зимой во время расчистки от льда и снега резиновые дорожки испортит оборудование коммунальных служб.

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Глава города Елена Ситникова в видео о благоустройстве города рассказала про работы в горсаду и заявила, что новое резиновое покрытие из резины безопаснее, чем асфальтобетонное. Видео с сообщением опубликовано в официальном telegram-канале мэрии «Город Курган». «Чтобы сделать городской сад более удобным для активного отдыха и времяпровождения горожан, было принято решение уложить новое дорожное покрытие, мягкое и комфортное. Эти дорожки более безопасны, чем асфальтобетонные. Думаю многие оценили его по достоинству» — сообщает Ситникова. Также она отметила, что горсад сильно преобразился за счет активных работ по его благоустройству на протяжении последних трех лет. Глава сообщила, что теперь, благодаря белой разметке велосипедисты с пешеходами не будут друг другу мешать, а благоустройство сада будет продолжено и на следующий год. Также она порекомендовала курганцам прогуляться по набережной в вечернее время и посетить Троицкую площадь, на которой расположен фонтан с новой оборудованной подсветкой. Ранее URA.RU писало, что в Кургане некоторые жители жалуются на вонь от прорезиненного покрытия. Посетители парка отметили, что несмотря на запах, покрытие им нравится, но они переживают, что зимой во время расчистки от льда и снега резиновые дорожки испортит оборудование коммунальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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