Курганцы жалуются на вонь от нового покрытия дорожек в горсаду. Фото, видео

18 августа 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

В парке ежедневно гуляют родители с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане некоторые жители жалуются на вонь, исходящую от прорезиненного покрытия, которое недавно уложили поверх пешеходных дорожек в горсаду. Об этом URA.RU сообщили горожане. «От дорожек идет едкий запах. Переживаем, что с вонью в жару могут выделяться едкие вещества, ведь эту резиновую крошку делают из переработанных шин. При этом объекты благоустройства из шин власти убирают из дворов», — жалуются горожане. Также один из местных жителей заметил, что по таким дорожкам удобно совершать пробежки, но только в том случае, если их стелют по кругу, чего в горсаду не было сделано. Корреспондент URA.RU приехал в горсад и тоже заметил запах. При этом одна из прохожих сказала журналисту, что вчера запах был более выраженный. Посетители парка отметили, что несмотря на запах, покрытие им нравится, но они переживают, что зимой во время расчистки от льда и снега резиновые дорожки испортит оборудование коммунальных служб. Также на дорожки была нанесена разметка, отделяющая пешеходную зону от самокатной и велосипедной, но, по наблюдениям URA.RU, ее пока мало кто соблюдает. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. Об укладке нового покрытия стало известно 8 августа. Стоимость работ обошлась в 17 млн рублей. Некоторые горожане удивились, что не слышали о таких планах ранее. На это мэр Кургана Елена Ситникова ответила, что власти по закону не должны проводить общественные обсуждения перед тем, когда устанавливать новые объекты в горсаду. Покрытие дорожек сделано из резиновой крошки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока горожане привыкают к соблюдению правил нанесенной разметки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане некоторые жители жалуются на вонь, исходящую от прорезиненного покрытия, которое недавно уложили поверх пешеходных дорожек в горсаду. Об этом URA.RU сообщили горожане. «От дорожек идет едкий запах. Переживаем, что с вонью в жару могут выделяться едкие вещества, ведь эту резиновую крошку делают из переработанных шин. При этом объекты благоустройства из шин власти убирают из дворов», — жалуются горожане. Также один из местных жителей заметил, что по таким дорожкам удобно совершать пробежки, но только в том случае, если их стелют по кругу, чего в горсаду не было сделано. Корреспондент URA.RU приехал в горсад и тоже заметил запах. При этом одна из прохожих сказала журналисту, что вчера запах был более выраженный. Посетители парка отметили, что несмотря на запах, покрытие им нравится, но они переживают, что зимой во время расчистки от льда и снега резиновые дорожки испортит оборудование коммунальных служб. Также на дорожки была нанесена разметка, отделяющая пешеходную зону от самокатной и велосипедной, но, по наблюдениям URA.RU, ее пока мало кто соблюдает. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. Об укладке нового покрытия стало известно 8 августа. Стоимость работ обошлась в 17 млн рублей. Некоторые горожане удивились, что не слышали о таких планах ранее. На это мэр Кургана Елена Ситникова ответила, что власти по закону не должны проводить общественные обсуждения перед тем, когда устанавливать новые объекты в горсаду.