Минобороны РФ похвасталось трофейным броневиком ВСУ на форуме «Армия». Видео

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Австралийский бронетранспортер Bushmaster был уничтожен на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ представило трофейный австралийский бронетранспортер Bushmaster на международном форуме «Армия-2023». Он был уничтожен в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

«15-тонный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и монтажа вооружения, был уничтожен нашими бойцами во время освобождения села Триполье ДНР», — передали в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. В настоящий момент экспонат представлен на форуме «Армия-2023».

На форуме были представлены и другие трофейные экспонаты. Например, была показана новая крупнокалиберная винтовка «Астарта». Ее назвали «убийцей» американской винтовки Barrett M82. Девятый ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа.

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Минобороны РФ представило трофейный австралийский бронетранспортер Bushmaster на международном форуме «Армия-2023». Он был уничтожен в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). «15-тонный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и монтажа вооружения, был уничтожен нашими бойцами во время освобождения села Триполье ДНР», — передали в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. В настоящий момент экспонат представлен на форуме «Армия-2023». На форуме были представлены и другие трофейные экспонаты. Например, была показана новая крупнокалиберная винтовка «Астарта». Ее назвали «убийцей» американской винтовки Barrett M82. Девятый ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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