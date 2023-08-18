Минобороны РФ представило трофейный австралийский бронетранспортер Bushmaster на международном форуме «Армия-2023». Он был уничтожен в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).
«15-тонный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и монтажа вооружения, был уничтожен нашими бойцами во время освобождения села Триполье ДНР», — передали в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. В настоящий момент экспонат представлен на форуме «Армия-2023».
На форуме были представлены и другие трофейные экспонаты. Например, была показана новая крупнокалиберная винтовка «Астарта». Ее назвали «убийцей» американской винтовки Barrett M82. Девятый ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа.
Минобороны РФ представило трофейный австралийский бронетранспортер Bushmaster на международном форуме «Армия-2023». Он был уничтожен в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). «15-тонный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки личного состава и монтажа вооружения, был уничтожен нашими бойцами во время освобождения села Триполье ДНР», — передали в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. В настоящий момент экспонат представлен на форуме «Армия-2023». На форуме были представлены и другие трофейные экспонаты. Например, была показана новая крупнокалиберная винтовка «Астарта». Ее назвали «убийцей» американской винтовки Barrett M82. Девятый ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа.