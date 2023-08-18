На форуме «Армия» показали «убийцу» американской винтовки Barret

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Винтовка имеет высокую точность, которая в четыре раза выше Barrett Фото:

На форуме «Армия-2023» была представлена новая крупнокалиберная винтовка «Астарта». Об этом сообщил представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра „Астарта“», — рассказал представитель компании РИА Новости. По его словам, ее можно назвать «убийцей» американской винтовки Barrett M82.

Он отметил, что новая винтовка такая же надежная и точная, как американская, но легче. К тому же она имеет точность в четыре раза выше Barrett.

Ранее URA.RU сообщало о новой неуправляемой авиационной ракете, представленной на форуме «Армия-2023». Отмечалось, что ракета имеет 24 боевых элемента, включая кассетную боевую часть.

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На форуме «Армия-2023» была представлена новая крупнокалиберная винтовка «Астарта». Об этом сообщил представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). «Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра „Астарта“», — рассказал представитель компании РИА Новости. По его словам, ее можно назвать «убийцей» американской винтовки Barrett M82. Он отметил, что новая винтовка такая же надежная и точная, как американская, но легче. К тому же она имеет точность в четыре раза выше Barrett. Ранее URA.RU сообщало о новой неуправляемой авиационной ракете, представленной на форуме «Армия-2023». Отмечалось, что ракета имеет 24 боевых элемента, включая кассетную боевую часть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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