Российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

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Повседневная жизнь. Пермь, сокол, ввс россии, миг 31, 774 полк, миг - 31, самолет истребитель
Украинский Су-25 сбили истребители ВКС России, сообщает Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истребители Военно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что военный самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР.

Также сообщалось, что ВСУ потеряли роту солдат при наступлении в Запорожской области. Всего за сутки украинские боевики предприняли две попытки прорвать оборону ВС РФ.

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Истребители Военно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что военный самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Также сообщалось, что ВСУ потеряли роту солдат при наступлении в Запорожской области. Всего за сутки украинские боевики предприняли две попытки прорвать оборону ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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