Российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

Украинский Су-25 сбили истребители ВКС России, сообщает Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Истребители Военно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что военный самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР.
Также сообщалось, что ВСУ потеряли роту солдат при наступлении в Запорожской области. Всего за сутки украинские боевики предприняли две попытки прорвать оборону ВС РФ.
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