Российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

18 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Украинский Су-25 сбили истребители ВКС России, сообщает Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители Военно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что военный самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Также сообщалось, что ВСУ потеряли роту солдат при наступлении в Запорожской области. Всего за сутки украинские боевики предприняли две попытки прорвать оборону ВС РФ.

Истребители Военно-космических сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что военный самолет ВСУ был сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Также сообщалось, что ВСУ потеряли роту солдат при наступлении в Запорожской области. Всего за сутки украинские боевики предприняли две попытки прорвать оборону ВС РФ.