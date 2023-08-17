Жителям ЯНАО объяснили, как подготовить организм к осени

Доктор наук Токарев посоветовал включить в рацион продукты с витаминами группы В

18 августа 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Чтобы защитить организм от негативного действия осенних ветров и низких температур нужно одеваться по сезону Фото: Размик Закарян © URA.RU Для того, чтобы подготовить организм к осеннему периоду жителям ЯНАО нужно употреблять продукты, в которых содержатся белки, железо и витамины группы В. Для здоровья ямальцев особенно полезен магний, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Чтобы предотвратить ухудшение самочувствия с неминуемым наступлением осени, нужно позаботиться о своем здоровье уже сейчас. Соблюдайте режим труда и отдыха — непреложное правило сохранения здоровья как физического, так и психического. Включайте в рацион продукты богатые витаминами группы В, а также содержащие в достаточном количестве белки и железо. Особенно северянам полезен магний. При повышенной раздражительности, эмоциональной лабильности призваны помочь отвары седативных трав», — рекомендует врач. Токарев предупреждает, что отсутствие эффекта, нарастание симптоматики — это повод обратиться за помощью к специалисту. Кроме того, в рационе в достаточном количестве должны присутствовать природные антиоксиданты: фрукты и овощи, злаковые, нежирные сорта мяса, свежее растительное масло, морепродукты, орехи. Полезен творог, йогурт и другие кисломолочные продукты, богатые про- и пребиотиками. Для организма важно употреблять фасоль, горох, рис, гречневая крупа, овсянка. Альтернативой сладостям может стать горький шоколад, орехи и сухофрукты. «Очень важен здоровый сон. Чтобы минимизировать проблемы с выработкой гормона-регулятора мелатонина и, как следствие, ухудшения состояния здоровья, необходимо наладить режим дня и отправляться спать не позднее 23:00 часов. При этом в комнате должно быть достаточно темно. А физические нагрузки улучшают питание тканей и уменьшают проявления полярной одышки. Для кого-то необходимым оптимальным уровнем физической активности может стать утренняя зарядка, для кого-то — занятия йогой или плаванием», — отметил он. Чтобы защитить организм от негативного действия осенних ветров и низких температур и избежать нежелательных последствий, нужно одеваться по сезону и использовать теплые вещи из натуральных тканей, соблюдая принцип многослойности. Сохранять тепло рук и ног, не забывать о перчатках. Если даже ничего не беспокоит, то накануне осенне-зимнего сезона стоит пройти профилактический осмотр. Ямальцам с хроническими заболеваниями особенно важно регулярно посещать лечащего врача и выполнять все его рекомендации вне зависимости от времени года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы подготовить организм к осеннему периоду жителям ЯНАО нужно употреблять продукты, в которых содержатся белки, железо и витамины группы В. Для здоровья ямальцев особенно полезен магний, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Чтобы предотвратить ухудшение самочувствия с неминуемым наступлением осени, нужно позаботиться о своем здоровье уже сейчас. Соблюдайте режим труда и отдыха — непреложное правило сохранения здоровья как физического, так и психического. Включайте в рацион продукты богатые витаминами группы В, а также содержащие в достаточном количестве белки и железо. Особенно северянам полезен магний. При повышенной раздражительности, эмоциональной лабильности призваны помочь отвары седативных трав», — рекомендует врач. Токарев предупреждает, что отсутствие эффекта, нарастание симптоматики — это повод обратиться за помощью к специалисту. Кроме того, в рационе в достаточном количестве должны присутствовать природные антиоксиданты: фрукты и овощи, злаковые, нежирные сорта мяса, свежее растительное масло, морепродукты, орехи. Полезен творог, йогурт и другие кисломолочные продукты, богатые про- и пребиотиками. Для организма важно употреблять фасоль, горох, рис, гречневая крупа, овсянка. Альтернативой сладостям может стать горький шоколад, орехи и сухофрукты. «Очень важен здоровый сон. Чтобы минимизировать проблемы с выработкой гормона-регулятора мелатонина и, как следствие, ухудшения состояния здоровья, необходимо наладить режим дня и отправляться спать не позднее 23:00 часов. При этом в комнате должно быть достаточно темно. А физические нагрузки улучшают питание тканей и уменьшают проявления полярной одышки. Для кого-то необходимым оптимальным уровнем физической активности может стать утренняя зарядка, для кого-то — занятия йогой или плаванием», — отметил он. Чтобы защитить организм от негативного действия осенних ветров и низких температур и избежать нежелательных последствий, нужно одеваться по сезону и использовать теплые вещи из натуральных тканей, соблюдая принцип многослойности. Сохранять тепло рук и ног, не забывать о перчатках. Если даже ничего не беспокоит, то накануне осенне-зимнего сезона стоит пройти профилактический осмотр. Ямальцам с хроническими заболеваниями особенно важно регулярно посещать лечащего врача и выполнять все его рекомендации вне зависимости от времени года.