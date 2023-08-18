МИД РФ: атаки ВСУ по Москве показывают преступную сущность Киева

Своими действиями украинские власти подтверждают свою преступную сущность. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на попытку Киева ударить по Москве при помощи беспилотников в ночь на 18 августа.
«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — подчеркнула Мария Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Она добавила, что атаки Киева по российским территориям приводят к жертвам среди гражданского населения. По ее словам, только за 9 августа в Донецке и Светлодарске погибли четыре человека и 12 ранены. Среди них дети.
В ночь на 18 августа ВСУ предприняли попытку теракта на некоторые объекты в Москве. Удары зафиксировали на территории Москва-Сити, а также Экспоцентра. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу.
Своими действиями украинские власти подтверждают свою преступную сущность. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на попытку Киева ударить по Москве при помощи беспилотников в ночь на 18 августа. «Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — подчеркнула Мария Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Она добавила, что атаки Киева по российским территориям приводят к жертвам среди гражданского населения. По ее словам, только за 9 августа в Донецке и Светлодарске погибли четыре человека и 12 ранены. Среди них дети. В ночь на 18 августа ВСУ предприняли попытку теракта на некоторые объекты в Москве. Удары зафиксировали на территории Москва-Сити, а также Экспоцентра. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу.