МИД РФ: атаки ВСУ по Москве показывают преступную сущность Киева

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Киевские власти показывают свою преступную сущность, атакую Россию, подчеркнула Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Своими действиями украинские власти подтверждают свою преступную сущность. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на попытку Киева ударить по Москве при помощи беспилотников в ночь на 18 августа.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — подчеркнула Мария Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Она добавила, что атаки Киева по российским территориям приводят к жертвам среди гражданского населения. По ее словам, только за 9 августа в Донецке и Светлодарске погибли четыре человека и 12 ранены. Среди них дети.

В ночь на 18 августа ВСУ предприняли попытку теракта на некоторые объекты в Москве. Удары зафиксировали на территории Москва-Сити, а также Экспоцентра. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу.

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Своими действиями украинские власти подтверждают свою преступную сущность. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на попытку Киева ударить по Москве при помощи беспилотников в ночь на 18 августа. «Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — подчеркнула Мария Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Она добавила, что атаки Киева по российским территориям приводят к жертвам среди гражданского населения. По ее словам, только за 9 августа в Донецке и Светлодарске погибли четыре человека и 12 ранены. Среди них дети. В ночь на 18 августа ВСУ предприняли попытку теракта на некоторые объекты в Москве. Удары зафиксировали на территории Москва-Сити, а также Экспоцентра. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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