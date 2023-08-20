Застройщик элитного челябинского ЖК после жалоб остановил незаконную стройку

Челябинский застройщик «Квадрострой» остановил расширение комплекса «Еланчик»

Жителей «Еланчика» беспокоят планы застройщика по уплотнению поселка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Застройщик элитного комплекса «Еланчик» вблизи одноименного озера Чебаркульского района (Челябинская область) прекратил подготовку к строительству многоэтажки на месте снесенной спортплощадки. Как выяснили жители, разрешение на возведение дома компании СК «Квадрострой» не выдавалось, хотя земля в аренду под стройку оформлена.

«На момент проверки специалистами Главного управления стройнадзора области застройщик прекратил все действия по незаконной стройке. Надеемся, что при выдаче разрешения на строительство дома специалисты ведомства профессионально выполнят свои функции после прохождения фирмой строительной негосударственной экспертизы», — сообщил URA.RU житель одного из домов Егор Шершаков.

Собственников жилья возмутило, что руководство компании снесло спортплощадку и вырубило деревья, торопясь построить еще один дом. Шершаков обратил внимание на то, что покупателей недвижимости завлекали наличием социальной инфраструктуры, которую теперь сносят. Также собеседник URA.RU сообщил: зимой в квартирах холодно, и температура едва доходит до норматива в 21 градус. Мощности котельной не хватит, чтобы обеспечить теплом еще один дом.

Житель обратился в несколько инстанций: прокуратуру, полицию, администрацию района. Представителям контрольных органов в СК «Квадрострой» пояснили, что спортплощадку снесли, чтобы провести изыскания перед началом строительства. Представители управления стройнадзора обнаружили две пробуренные скважины. При этом вопрос о спиле насаждений остался без ответа. Шершаков сказал, что срублено порядка десяти деревьев диаметром около 200 мм каждое.

Жителей возмутило уплотнение элитного поселка. По данным URA.RU, часть зданий, самовольно построенных в охранной зоне газопровода высокого давления, застройщику пришлось снести. При подготовке материала URA.RU пыталось связаться с руководством СК «Квадрострой», но безуспешно. В адрес компании отправлен запрос.