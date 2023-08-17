В Кургане из-за прибытия «Поезда Победы» запретят парковку

18 августа 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Запрет будет действовать на парковках возле вокзала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 24 до 26 августа запретят парковку возле вокзала. Это связано с проведением проекта «Поезд Победы». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. «О запрете стоянки у центрального железнодорожного вокзала г. Кургана в связи с проведением передвижной исторической экспозиции „Поезд Победы“. Запретить стоянку всех видов транспорта ежедневно с 09:00 ч. до 19:00 ч. с 24.08.2023 г. до 26.08.2023 г. на парковке транспортных средств, расположенной перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала по адресу: площадь им. В.М. Слосмана, 6 и на парковке расположенной вдоль здания по адресу: ул. Красина, 96», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии. Сотрудникам полиции рекомендовали проконтролировать исполнение постановления на этом участке. Со стороны мэрии проконтролировать выполнение постановлений поручили директору департамента развития городского хозяйства Кургана Андрею Плешкову.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане ввели запрет на стоянку и остановку возле Дома-музея декабристов, и на участке улицы Омской. Запреты были введены для обеспечения беспрепятственного проезда и безопасности дорожного движения.

В Кургане с 24 до 26 августа запретят парковку возле вокзала. Это связано с проведением проекта «Поезд Победы». Информация об этом размещена на сайте городской администрации. «О запрете стоянки у центрального железнодорожного вокзала г. Кургана в связи с проведением передвижной исторической экспозиции „Поезд Победы“. Запретить стоянку всех видов транспорта ежедневно с 09:00 ч. до 19:00 ч. с 24.08.2023 г. до 26.08.2023 г. на парковке транспортных средств, расположенной перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала по адресу: площадь им. В.М. Слосмана, 6 и на парковке расположенной вдоль здания по адресу: ул. Красина, 96», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии. Сотрудникам полиции рекомендовали проконтролировать исполнение постановления на этом участке. Со стороны мэрии проконтролировать выполнение постановлений поручили директору департамента развития городского хозяйства Кургана Андрею Плешкову. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ввели запрет на стоянку и остановку возле Дома-музея декабристов, и на участке улицы Омской. Запреты были введены для обеспечения беспрепятственного проезда и безопасности дорожного движения.