Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в 300 тысяч рублей

HeadHunter: список самых дорогих вакансий ХМАО возглавили нефтяники и врачи

19 августа 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Топовым врачам в Югре готовы платить около 300 тысяч рублей Фото: Московец Илья © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе на самые высокооплачиваемые вакансии в регионе ищут нефтяников и врачей. Топовым югорским бурильщикам и стоматологам готовы платить около 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса HeadHunter. «В топ самых дорогих вакансий в ХМАО входит ведущий инженер службы по буровым растворам, которому готовы платить от 320 тысяч рублей на руки. Стоматологу-хирургу тем временем обещают зарплату от 300 тысяч до вычета налогов», — следует из данных аналитиков. Среди самых высокооплачиваемых специалистов в Югре также врач-косметолог (200-350 тысяч рублей), начальник отдела продаж автомобилей (220 тысяч) и бортовой механик (200 тысяч). «Доход от 150 тысяч в месяц чаще всего предлагают компании из отраслей „Нефть и газ“, „Строительство, недвижимость“ и „Перевозки, логистика“. Среди специализаций, которым предлагают такой уровень оплаты труда, преобладают водители, машинисты, менеджеры по продажам и врачи», — сообщили журналисту агентства HeadHunter. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за месяц средняя зарплата выросла на 25%. Сумма составила более 60 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе на самые высокооплачиваемые вакансии в регионе ищут нефтяников и врачей. Топовым югорским бурильщикам и стоматологам готовы платить около 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса HeadHunter. «В топ самых дорогих вакансий в ХМАО входит ведущий инженер службы по буровым растворам, которому готовы платить от 320 тысяч рублей на руки. Стоматологу-хирургу тем временем обещают зарплату от 300 тысяч до вычета налогов», — следует из данных аналитиков. Среди самых высокооплачиваемых специалистов в Югре также врач-косметолог (200-350 тысяч рублей), начальник отдела продаж автомобилей (220 тысяч) и бортовой механик (200 тысяч). «Доход от 150 тысяч в месяц чаще всего предлагают компании из отраслей „Нефть и газ“, „Строительство, недвижимость“ и „Перевозки, логистика“. Среди специализаций, которым предлагают такой уровень оплаты труда, преобладают водители, машинисты, менеджеры по продажам и врачи», — сообщили журналисту агентства HeadHunter. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за месяц средняя зарплата выросла на 25%. Сумма составила более 60 тысяч рублей.