Прокуратура проводит проверку после отравления детей хлором в бассейне в Тюмени

Прокуратура установит обстоятельства и причины ЧП на тюменской базе отдыха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Тюменского района установит обстоятельства и причины происшествия на базе отдыха «Источник тюменский». Там после купания в бассейне у тринадцати детей начался кашель и открылась рвота. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха, после купания в бассейне почувствовали недомогание. По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Тюменского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. Медики осмотрели 13 детей. Троих из них госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 18 августа после купания в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский» у нескольких детей открылась рвота и начался кашель. Очевидцы рассказали, что это произошло из-за большого выброса хлора.