18 августа 2023

Прокуратура проводит проверку после отравления детей хлором в бассейне в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Прокуратура. Тюмень, прокуратура, герб, герб россии, прокуратура тюменской области
Прокуратура установит обстоятельства и причины ЧП на тюменской базе отдыха Фото:

Прокуратура Тюменского района установит обстоятельства и причины происшествия на базе отдыха «Источник тюменский». Там после купания в бассейне у тринадцати детей начался кашель и открылась рвота. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха, после купания в бассейне почувствовали недомогание. По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Тюменского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. Медики осмотрели 13 детей. Троих из них госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 18 августа после купания в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский» у нескольких детей открылась рвота и начался кашель. Очевидцы рассказали, что это произошло из-за большого выброса хлора.

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Прокуратура Тюменского района установит обстоятельства и причины происшествия на базе отдыха «Источник тюменский». Там после купания в бассейне у тринадцати детей начался кашель и открылась рвота. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха, после купания в бассейне почувствовали недомогание. По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Тюменского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. Медики осмотрели 13 детей. Троих из них госпитализировали. Ранее сообщалось, что 18 августа после купания в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский» у нескольких детей открылась рвота и начался кашель. Очевидцы рассказали, что это произошло из-за большого выброса хлора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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