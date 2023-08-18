МК: ВСУ бросят на Запорожье «британские эшелоны» 18 августа 2023 в 23:26 Размер текста - 17 + Предполагается, что британские военные выступят в роли инструкторов для бойцов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут направить на участок вооруженного столкновения в Запорожье британский эшелон. Об этом сообщил источник в службе внешней разведки РФ. «Для достижения целей на Запорожье изначально были вброшены три эшелона украинских солдат, которые должны были создать плацдармы на Запорожском направлении для изматывания наших войск и прорыва обороны. Следующий этап, должен ознаменоваться вступлением в бой британского эшелона», — пишет MK.RU , ссылаясь на источник. Военный эксперт, разведчик Анатолий Матвийчук считает, что иностранные военные, скорее всего, будут выполнять роль инструкторов. В telegram-канале «Дневник десантника» высказывается предположение, что на запорожский фронт вместе с британским эшелоном будет переброшен американский. ВСУ могут направить на участок вооруженного столкновения в Запорожье британский эшелон. Об этом сообщил источник в службе внешней разведки РФ. «Для достижения целей на Запорожье изначально были вброшены три эшелона украинских солдат, которые должны были создать плацдармы на Запорожском направлении для изматывания наших войск и прорыва обороны. Следующий этап, должен ознаменоваться вступлением в бой британского эшелона», — пишет MK.RU, ссылаясь на источник. Военный эксперт, разведчик Анатолий Матвийчук считает, что иностранные военные, скорее всего, будут выполнять роль инструкторов. В telegram-канале «Дневник десантника» высказывается предположение, что на запорожский фронт вместе с британским эшелоном будет переброшен американский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям