18 августа 2023

МК: ВСУ бросят на Запорожье «британские эшелоны»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Предполагается, что британские военные выступят в роли инструкторов для бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могут направить на участок вооруженного столкновения в Запорожье британский эшелон. Об этом сообщил источник в службе внешней разведки РФ.

«Для достижения целей на Запорожье изначально были вброшены три эшелона украинских солдат, которые должны были создать плацдармы на Запорожском направлении для изматывания наших войск и прорыва обороны. Следующий этап, должен ознаменоваться вступлением в бой британского эшелона», — пишет MK.RU, ссылаясь на источник.

Военный эксперт, разведчик Анатолий Матвийчук считает, что иностранные военные, скорее всего, будут выполнять роль инструкторов. В telegram-канале «Дневник десантника» высказывается предположение, что на запорожский фронт вместе с британским эшелоном будет переброшен американский.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ могут направить на участок вооруженного столкновения в Запорожье британский эшелон. Об этом сообщил источник в службе внешней разведки РФ. «Для достижения целей на Запорожье изначально были вброшены три эшелона украинских солдат, которые должны были создать плацдармы на Запорожском направлении для изматывания наших войск и прорыва обороны. Следующий этап, должен ознаменоваться вступлением в бой британского эшелона», — пишет MK.RU, ссылаясь на источник. Военный эксперт, разведчик Анатолий Матвийчук считает, что иностранные военные, скорее всего, будут выполнять роль инструкторов. В telegram-канале «Дневник десантника» высказывается предположение, что на запорожский фронт вместе с британским эшелоном будет переброшен американский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...