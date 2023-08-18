МК: ВСУ бросят на Запорожье «британские эшелоны»

ВСУ могут направить на участок вооруженного столкновения в Запорожье британский эшелон. Об этом сообщил источник в службе внешней разведки РФ.
«Для достижения целей на Запорожье изначально были вброшены три эшелона украинских солдат, которые должны были создать плацдармы на Запорожском направлении для изматывания наших войск и прорыва обороны. Следующий этап, должен ознаменоваться вступлением в бой британского эшелона», — пишет
Военный эксперт, разведчик Анатолий Матвийчук считает, что иностранные военные, скорее всего, будут выполнять роль инструкторов. В telegram-канале «Дневник десантника» высказывается предположение, что на запорожский фронт вместе с британским эшелоном будет переброшен американский.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.