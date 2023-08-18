В ЯНАО спасатели озвучили масштаб повреждений горевшего дома

В 17 часов 32 минуты пожар был локализован
В Лабытнанги (ЯНАО) во время пожара в жилом доме по улице Тюменской огнем было повреждено все здание на площади около 600 квадратных метров. Об этом в соцсети сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Огнем поврежден дом по всей площади — ориентировочно 600 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в 17 часов 23 минуты пожар был локализован.
Ранее в Лабытнанги (ЯНАО) 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. Спасателями во время тушения пожара обнаружен труп мужчины.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.