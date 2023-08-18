18 августа 2023
17 августа 2023

В ЯНАО спасатели озвучили масштаб повреждений горевшего дома

МЧС: в Лабытнанги дом поврежден огнем на площади 600 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, ворота, пожарный рукав, частный сектор, локализация пожара, пожарные в касках, сворачивание
В 17 часов 32 минуты пожар был локализован Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) во время пожара в жилом доме по улице Тюменской огнем было повреждено все здание на площади около 600 квадратных метров. Об этом в соцсети сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Огнем поврежден дом по всей площади — ориентировочно 600 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в 17 часов 23 минуты пожар был локализован.

Ранее в Лабытнанги (ЯНАО) 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. Спасателями во время тушения пожара обнаружен труп мужчины.

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В Лабытнанги (ЯНАО) во время пожара в жилом доме по улице Тюменской огнем было повреждено все здание на площади около 600 квадратных метров. Об этом в соцсети сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. «Огнем поврежден дом по всей площади — ориентировочно 600 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в 17 часов 23 минуты пожар был локализован. Ранее в Лабытнанги (ЯНАО) 19 августа загорелся одноэтажный жилой дом по улице Тюменская дом 10. Горел чердак по всей площади строения. Спасателями во время тушения пожара обнаружен труп мужчины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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