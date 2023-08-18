18 августа 2023

Администрация Екатеринбурга перенесла время праздничного салюта

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День Победы. Пермь, салют, фейерверк
Салют состоится в 23:15 Фото:

Администрация Екатеринбурга объявила о переносе праздничного фейерверка и светового шоу на более позднее время. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Дорогие друзья! Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника — световое шоу и праздничный фейерверк стартует 23:15! Не пропустите», — сообщили в администрации города.

Екатеринбург празднует свой 300-летний юбилей. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, спортивные состязания. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.

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Администрация Екатеринбурга объявила о переносе праздничного фейерверка и светового шоу на более позднее время. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Дорогие друзья! Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника — световое шоу и праздничный фейерверк стартует 23:15! Не пропустите», — сообщили в администрации города. Екатеринбург празднует свой 300-летний юбилей. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, спортивные состязания. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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