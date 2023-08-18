Администрация Екатеринбурга перенесла время праздничного салюта

19 августа 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Салют состоится в 23:15 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Екатеринбурга объявила о переносе праздничного фейерверка и светового шоу на более позднее время. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Дорогие друзья! Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника — световое шоу и праздничный фейерверк стартует 23:15! Не пропустите», — сообщили в администрации города. Екатеринбург празднует свой 300-летний юбилей. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, спортивные состязания. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.

Администрация Екатеринбурга объявила о переносе праздничного фейерверка и светового шоу на более позднее время. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Дорогие друзья! Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника — световое шоу и праздничный фейерверк стартует 23:15! Не пропустите», — сообщили в администрации города. Екатеринбург празднует свой 300-летний юбилей. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, спортивные состязания. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.