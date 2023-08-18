Администрация Екатеринбурга перенесла время праздничного салюта

Салют состоится в 23:15
Администрация Екатеринбурга объявила о переносе праздничного фейерверка и светового шоу на более позднее время. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Дорогие друзья! Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника — световое шоу и праздничный фейерверк стартует 23:15! Не пропустите», — сообщили в администрации города.
Екатеринбург празднует свой 300-летний юбилей. В этот день в разных точках города проходят праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, спортивные состязания. URA.RU освещает праздник в прямом эфире.
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