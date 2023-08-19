Пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях

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Пилоты ВСУ тренируются на истребителях JAS Gripen Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

В июле стало известно, что правительство Швеции планирует начать обучать украинских летчиков, передает RT. При этом управлению американскими истребителями F-16 неоднократно откладывается. По информации The Washington Post, тренировки могут затянуться до лета следующего года. Началу обучения, в том числе, препятствует низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов.

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Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. «Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. В июле стало известно, что правительство Швеции планирует начать обучать украинских летчиков, передает RT. При этом управлению американскими истребителями F-16 неоднократно откладывается. По информации The Washington Post, тренировки могут затянуться до лета следующего года. Началу обучения, в том числе, препятствует низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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