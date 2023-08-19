Пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях

19 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Пилоты ВСУ тренируются на истребителях JAS Gripen Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. «Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. В июле стало известно, что правительство Швеции планирует начать обучать украинских летчиков, передает RT. При этом управлению американскими истребителями F-16 неоднократно откладывается. По информации The Washington Post, тренировки могут затянуться до лета следующего года. Началу обучения, в том числе, препятствует низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов.

Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. «Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. В июле стало известно, что правительство Швеции планирует начать обучать украинских летчиков, передает RT. При этом управлению американскими истребителями F-16 неоднократно откладывается. По информации The Washington Post, тренировки могут затянуться до лета следующего года. Началу обучения, в том числе, препятствует низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов.