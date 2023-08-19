Депутат Госдумы Аксаков предложил учитывать инфляцию при подсчете МРОТ

При подсчете минимального размера оплаты труда (МРОТ) следует использовать коэффициент инфляции, что сделает этот показатель более справедливым. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Может коэффициент инфляции вставлять в определение. Мы его как-то директивно утверждаем, а должна быть формула, которая учитывает коэффициент инфляции. Это было бы объективно. Понятно, что это еще надо просчитать, потому что к МРОТ привязаны разные выплаты и их надо фиксировать в бюджете. В любом случае, нужно более объективно оценивать ситуацию. Рассчитывать выплаты исходя из этого», — сказал Анатолий Аксаков.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в России следует отказаться от прожиточного минимума, так как он не отражает реальности. По его мнению, подобные показатели являются бюрократической проволочкой.
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