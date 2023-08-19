19 августа 2023

Депутат Госдумы Аксаков предложил учитывать инфляцию при подсчете МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Аксакова А.Г. Москва., аксаков анатолий
Анатолий Аксаков отметил, что к МРОТ привязаны государственные выплаты Фото:

При подсчете минимального размера оплаты труда (МРОТ) следует использовать коэффициент инфляции, что сделает этот показатель более справедливым. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Может коэффициент инфляции вставлять в определение. Мы его как-то директивно утверждаем, а должна быть формула, которая учитывает коэффициент инфляции. Это было бы объективно. Понятно, что это еще надо просчитать, потому что к МРОТ привязаны разные выплаты и их надо фиксировать в бюджете. В любом случае, нужно более объективно оценивать ситуацию. Рассчитывать выплаты исходя из этого», — сказал Анатолий Аксаков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в России следует отказаться от прожиточного минимума, так как он не отражает реальности. По его мнению, подобные показатели являются бюрократической проволочкой.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При подсчете минимального размера оплаты труда (МРОТ) следует использовать коэффициент инфляции, что сделает этот показатель более справедливым. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Может коэффициент инфляции вставлять в определение. Мы его как-то директивно утверждаем, а должна быть формула, которая учитывает коэффициент инфляции. Это было бы объективно. Понятно, что это еще надо просчитать, потому что к МРОТ привязаны разные выплаты и их надо фиксировать в бюджете. В любом случае, нужно более объективно оценивать ситуацию. Рассчитывать выплаты исходя из этого», — сказал Анатолий Аксаков. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в России следует отказаться от прожиточного минимума, так как он не отражает реальности. По его мнению, подобные показатели являются бюрократической проволочкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...