Депутат Госдумы Аксаков предложил учитывать инфляцию при подсчете МРОТ

20 августа 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Анатолий Аксаков отметил, что к МРОТ привязаны государственные выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU При подсчете минимального размера оплаты труда (МРОТ) следует использовать коэффициент инфляции, что сделает этот показатель более справедливым. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Может коэффициент инфляции вставлять в определение. Мы его как-то директивно утверждаем, а должна быть формула, которая учитывает коэффициент инфляции. Это было бы объективно. Понятно, что это еще надо просчитать, потому что к МРОТ привязаны разные выплаты и их надо фиксировать в бюджете. В любом случае, нужно более объективно оценивать ситуацию. Рассчитывать выплаты исходя из этого», — сказал Анатолий Аксаков. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в России следует отказаться от прожиточного минимума, так как он не отражает реальности. По его мнению, подобные показатели являются бюрократической проволочкой.

При подсчете минимального размера оплаты труда (МРОТ) следует использовать коэффициент инфляции, что сделает этот показатель более справедливым. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Может коэффициент инфляции вставлять в определение. Мы его как-то директивно утверждаем, а должна быть формула, которая учитывает коэффициент инфляции. Это было бы объективно. Понятно, что это еще надо просчитать, потому что к МРОТ привязаны разные выплаты и их надо фиксировать в бюджете. В любом случае, нужно более объективно оценивать ситуацию. Рассчитывать выплаты исходя из этого», — сказал Анатолий Аксаков. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в России следует отказаться от прожиточного минимума, так как он не отражает реальности. По его мнению, подобные показатели являются бюрократической проволочкой.