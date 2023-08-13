Депутат Госдумы Арефьев призвал отказаться от прожиточного минимума

14 августа 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Потребительская корзина в России ниже, чем в Великобритании в четыре раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России следует отказаться от прожиточного минимума, так как она не отражает реальности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Я бы вообще отошел от всяких минимумов. XXI век — мы должны жить по максимуму, а не по минимуму. Эти все расчеты — чисто бюрократическая проволочка. Мало того, его исчисляют то арифметическим способом, то по медианной составляющей, то есть находят любые уловки, чтобы человеку не платить. Чтобы он не жил, а выживал», — сказал Николай Арефьев. Парламентарий отметил, в сравнении с некоторыми странами в России в несколько раз ниже потребительская корзина. «Посмотрите нашу потребительскую корзину. Она в четыре раза меньше, чем в Великобритании, и в восемь раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Я уж не говорю о Германии и Норвегии. Это не прожиточный минимум. Это минимум биологического выживания. У нас 20 миллионов живут за чертой этого дурацкого прожиточного минимума», — объяснил депутат Госдумы. С 1 января 2023 года прожиточный минимум в России составляет 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году составил 16 242 рубля. В 2024 году МРОТ составит 19 242 рублей, что на 17% превышает прожиточный минимум, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует отказаться от прожиточного минимума, так как она не отражает реальности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Я бы вообще отошел от всяких минимумов. XXI век — мы должны жить по максимуму, а не по минимуму. Эти все расчеты — чисто бюрократическая проволочка. Мало того, его исчисляют то арифметическим способом, то по медианной составляющей, то есть находят любые уловки, чтобы человеку не платить. Чтобы он не жил, а выживал», — сказал Николай Арефьев. Парламентарий отметил, в сравнении с некоторыми странами в России в несколько раз ниже потребительская корзина. «Посмотрите нашу потребительскую корзину. Она в четыре раза меньше, чем в Великобритании, и в восемь раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Я уж не говорю о Германии и Норвегии. Это не прожиточный минимум. Это минимум биологического выживания. У нас 20 миллионов живут за чертой этого дурацкого прожиточного минимума», — объяснил депутат Госдумы. С 1 января 2023 года прожиточный минимум в России составляет 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году составил 16 242 рубля. В 2024 году МРОТ составит 19 242 рублей, что на 17% превышает прожиточный минимум, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.