Депутат Госдумы Затулин: России невыгодно перемирие с Украиной

20 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Константин Затулин заявил, что Запад активно ищет варианты заморозки конфликта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России невыгодно перемирие с Украиной с остановкой на ныне занимаемых российской армией позициях, так как это не выполняет цели спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я не хочу сказать, что эти мнения для нас выгодны. Мы тоже со своей стороны должны понимать, что перемирие, прекращение огня с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации. Это потребует объяснения внутри страны перед лицом оппозиции, которое теперь формируется не только из числа либералов, но и из числа рассерженных патриотов тоже», — сказал Константин Затулин. При этом на Западе активно ищут варианты заморозки конфликта, отметил парламентарий. «В серьез обсуждается идея заморозки, прекращения огня. Не сейчас, конечно, а через какое-то время. Зимой, осенью. В самом крайнем случае, весной будущего года. Здесь расходятся позиции и точки зрения. Кто-то считает, что уже сейчас нужно. Расхождения связаны с разной оценкой возможностей Украины и России. Те, кто пессимистически рассматривают возможности, говорят, что надо как можно быстрее подталкивать к этому. Отсюда разговоры, что Украина должна согласиться на варианты раздела территории», — подчеркнул политик. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Киев может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. На фоне этого в Верховной раде Украины предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России невыгодно перемирие с Украиной с остановкой на ныне занимаемых российской армией позициях, так как это не выполняет цели спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я не хочу сказать, что эти мнения для нас выгодны. Мы тоже со своей стороны должны понимать, что перемирие, прекращение огня с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации. Это потребует объяснения внутри страны перед лицом оппозиции, которое теперь формируется не только из числа либералов, но и из числа рассерженных патриотов тоже», — сказал Константин Затулин. При этом на Западе активно ищут варианты заморозки конфликта, отметил парламентарий. «В серьез обсуждается идея заморозки, прекращения огня. Не сейчас, конечно, а через какое-то время. Зимой, осенью. В самом крайнем случае, весной будущего года. Здесь расходятся позиции и точки зрения. Кто-то считает, что уже сейчас нужно. Расхождения связаны с разной оценкой возможностей Украины и России. Те, кто пессимистически рассматривают возможности, говорят, что надо как можно быстрее подталкивать к этому. Отсюда разговоры, что Украина должна согласиться на варианты раздела территории», — подчеркнул политик. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Киев может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. На фоне этого в Верховной раде Украины предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу.