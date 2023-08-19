19 августа 2023

Депутат Госдумы Затулин: России невыгодно перемирие с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Константин Затулин заявил, что Запад активно ищет варианты заморозки конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России невыгодно перемирие с Украиной с остановкой на ныне занимаемых российской армией позициях, так как это не выполняет цели спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я не хочу сказать, что эти мнения для нас выгодны. Мы тоже со своей стороны должны понимать, что перемирие, прекращение огня с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации. Это потребует объяснения внутри страны перед лицом оппозиции, которое теперь формируется не только из числа либералов, но и из числа рассерженных патриотов тоже», — сказал Константин Затулин.

При этом на Западе активно ищут варианты заморозки конфликта, отметил парламентарий. «В серьез обсуждается идея заморозки, прекращения огня. Не сейчас, конечно, а через какое-то время. Зимой, осенью. В самом крайнем случае, весной будущего года. Здесь расходятся позиции и точки зрения. Кто-то считает, что уже сейчас нужно. Расхождения связаны с разной оценкой возможностей Украины и России. Те, кто пессимистически рассматривают возможности, говорят, что надо как можно быстрее подталкивать к этому. Отсюда разговоры, что Украина должна согласиться на варианты раздела территории», — подчеркнул политик.

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Киев может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. На фоне этого в Верховной раде Украины предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу.

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России невыгодно перемирие с Украиной с остановкой на ныне занимаемых российской армией позициях, так как это не выполняет цели спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я не хочу сказать, что эти мнения для нас выгодны. Мы тоже со своей стороны должны понимать, что перемирие, прекращение огня с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации. Это потребует объяснения внутри страны перед лицом оппозиции, которое теперь формируется не только из числа либералов, но и из числа рассерженных патриотов тоже», — сказал Константин Затулин. При этом на Западе активно ищут варианты заморозки конфликта, отметил парламентарий. «В серьез обсуждается идея заморозки, прекращения огня. Не сейчас, конечно, а через какое-то время. Зимой, осенью. В самом крайнем случае, весной будущего года. Здесь расходятся позиции и точки зрения. Кто-то считает, что уже сейчас нужно. Расхождения связаны с разной оценкой возможностей Украины и России. Те, кто пессимистически рассматривают возможности, говорят, что надо как можно быстрее подталкивать к этому. Отсюда разговоры, что Украина должна согласиться на варианты раздела территории», — подчеркнул политик. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Киев может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. На фоне этого в Верховной раде Украины предложили проект постановления о недопустимости прекращении конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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