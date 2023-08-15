В НАТО предложили Украине отдать России часть земель, чтобы вступить в альянс

Глава штаба НАТО: Украину следует взять в альянс в обмен на уступку РФ части земель

Стиан Йенсен заявил, что Украина может отказаться от части территорий взаимен на членство НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Об этом сообщил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен. Его слова приводит норвежская газета VG.

Ранее обозреватель Алессандро Орсини заявил, что киевский режим может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО, передает RT. Президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность