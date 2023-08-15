В НАТО предложили Украине отдать России часть земель, чтобы вступить в альянс

Глава штаба НАТО: Украину следует взять в альянс в обмен на уступку РФ части земель
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Стиан Йенсен заявил, что Украина может отказаться от части территорий взаимен на членство НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Об этом сообщил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен. Его слова приводит норвежская газета VG.

Ранее обозреватель Алессандро Орсини заявил, что киевский режим может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО, передает RT. Президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность

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Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Об этом сообщил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен. «Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен. Его слова приводит норвежская газета VG. Ранее обозреватель Алессандро Орсини заявил, что киевский режим может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО, передает RT. Президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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