В НАТО предложили Украине отдать России часть земель, чтобы вступить в альянс

Стиан Йенсен заявил, что Украина может отказаться от части территорий взаимен на членство НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Об этом сообщил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен. Его слова приводит норвежская газета
Ранее обозреватель Алессандро Орсини заявил, что киевский режим может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО, передает RT. Президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность
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