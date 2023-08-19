Министр обороны Украины допустил свою отставку

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Нато.вооружение. техника. stock, резников алексей, stock
Резников заявил, что может уйти в отставку Фото:

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Так он прокомментировал сообщения о возможном его возможном уходе с поста, которые регулярно появляются в украинских СМИ.

«Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — заявил Резников. Его слова приводит украинский telegram-канал «Klymenko Time».

Ранее Резников заявлял, что после окончания конфликта с Россией уйдет в отставку. Однако слухи о его увольнении в Киеве ходят уже сейчас. Нынешний министр обороны рассматривается в качестве возможного посла Украины в Британии, рассказывал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

В феврале Резников уже писал заявление об отставке после громкого скандала в оборонном ведомстве. Однако спустя день в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался уходить с поста, сообщает Pravda.Ru.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Так он прокомментировал сообщения о возможном его возможном уходе с поста, которые регулярно появляются в украинских СМИ. «Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — заявил Резников. Его слова приводит украинский telegram-канал «Klymenko Time». Ранее Резников заявлял, что после окончания конфликта с Россией уйдет в отставку. Однако слухи о его увольнении в Киеве ходят уже сейчас. Нынешний министр обороны рассматривается в качестве возможного посла Украины в Британии, рассказывал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В феврале Резников уже писал заявление об отставке после громкого скандала в оборонном ведомстве. Однако спустя день в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался уходить с поста, сообщает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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