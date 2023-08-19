Министр обороны Украины допустил свою отставку

19 августа 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Резников заявил, что может уйти в отставку Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Так он прокомментировал сообщения о возможном его возможном уходе с поста, которые регулярно появляются в украинских СМИ. «Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — заявил Резников. Его слова приводит украинский telegram-канал «Klymenko Time». Ранее Резников заявлял, что после окончания конфликта с Россией уйдет в отставку. Однако слухи о его увольнении в Киеве ходят уже сейчас. Нынешний министр обороны рассматривается в качестве возможного посла Украины в Британии, рассказывал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В феврале Резников уже писал заявление об отставке после громкого скандала в оборонном ведомстве. Однако спустя день в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался уходить с поста , сообщает Pravda.Ru.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Так он прокомментировал сообщения о возможном его возможном уходе с поста, которые регулярно появляются в украинских СМИ. «Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — заявил Резников. Его слова приводит украинский telegram-канал «Klymenko Time». Ранее Резников заявлял, что после окончания конфликта с Россией уйдет в отставку. Однако слухи о его увольнении в Киеве ходят уже сейчас. Нынешний министр обороны рассматривается в качестве возможного посла Украины в Британии, рассказывал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В феврале Резников уже писал заявление об отставке после громкого скандала в оборонном ведомстве. Однако спустя день в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался уходить с поста, сообщает Pravda.Ru.