Министр обороны Украины допустил свою отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Так он прокомментировал сообщения о возможном его возможном уходе с поста, которые регулярно появляются в украинских СМИ.
«Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — заявил Резников. Его слова приводит украинский telegram-канал «Klymenko Time».
Ранее Резников заявлял, что после окончания конфликта с Россией уйдет в отставку. Однако слухи о его увольнении в Киеве ходят уже сейчас. Нынешний министр обороны рассматривается в качестве возможного посла Украины в Британии, рассказывал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
В феврале Резников уже писал заявление об отставке после громкого скандала в оборонном ведомстве. Однако спустя день в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским
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