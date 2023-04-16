Министр обороны Украины признался, что мечтает об отставке

Резников уйдет в отставку после конца СВО

16 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Алексей Резников заявил, что ему тяжело на посту министра обороны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После конца конфликта на Украине нынешний министр обороны страны Алексей Резников уйдет в отставку. Об этом объявил сам Резников, отметив, что ему тяжело находится на посту министра обороны. «Мы ждем дня [завершения СВО], потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый», — заявил Алексей Резников во время интервью испанской газете La Razon . Он вспомнил, что после начала работы на посту министра обороны его жена плакала. Поэтому уход на гражданскую службу после отставки мечта не только для Резникова. Резников отметил, что свой пост он получил по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что согласился на предложение после второго обращения. В том же интервью Резников заявил, что армия Украины нуждается в супероружии «Звезда смерти» из киновселенной «Звездные войны». Касательно числа погибших со стороны ВСУ, министр не стал давать точные данные. Однако он отметил, что их число меньше 50,5 тысяч человек.

После конца конфликта на Украине нынешний министр обороны страны Алексей Резников уйдет в отставку. Об этом объявил сам Резников, отметив, что ему тяжело находится на посту министра обороны. «Мы ждем дня [завершения СВО], потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый», — заявил Алексей Резников во время интервью испанской газете La Razon. Он вспомнил, что после начала работы на посту министра обороны его жена плакала. Поэтому уход на гражданскую службу после отставки мечта не только для Резникова. Резников отметил, что свой пост он получил по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что согласился на предложение после второго обращения. В том же интервью Резников заявил, что армия Украины нуждается в супероружии «Звезда смерти» из киновселенной «Звездные войны». Касательно числа погибших со стороны ВСУ, министр не стал давать точные данные. Однако он отметил, что их число меньше 50,5 тысяч человек.