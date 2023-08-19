В Госдуме предложили новую льготу для молодых семей

Депутат Госдумы Останина: молодым семьям следует предоставлять социальное жилье

20 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Социальное жилье для молодых семей повысит рождаемость в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российским молодым семьям следует выделять социальное жилье, что увеличит рождаемость в стране. Об этом в беседе с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Вдвое увеличилось количество семей, которые по разным причинам пока еще не заводят детей. По разным причинам и надо их искать. Мне думается, что причины здесь не в идеологии чайлдфри (сознательное желание не иметь детей — прим. URA.RU). Они вполне приземленные, материальные. Молодежь в нынешних условиях надеется только на себя, потому что понимает, что родители не передадут им по наследству квартиру. Любая молодая семья хочет жить самостоятельной жизнью, поэтому можно предложить социальное жилье, которое государство должно предоставить молодой семье. Тогда цифра тех семей, которые не имеют даже одного ребенка, резко уменьшится», — сказала Нина Останина. Кроме того, отметила политик, молодых россиян следует обеспечить работой с достойной заработной платой. «Если не будет предоставлено социальное жилье, то это позволит снять квартиру. Позволит уйти в декретный отпуск молодой маме для того, чтобы воспитывать здорового ребенка и кормить его грудным молоком. Во всяком случае, такая мера поддержки сегодня нужна», — подчеркнула собеседница агентства. Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей, у которых есть дети. Соответствующее письмо было направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Лантратова предлагает ввести установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от россиян причинам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским молодым семьям следует выделять социальное жилье, что увеличит рождаемость в стране. Об этом в беседе с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Вдвое увеличилось количество семей, которые по разным причинам пока еще не заводят детей. По разным причинам и надо их искать. Мне думается, что причины здесь не в идеологии чайлдфри (сознательное желание не иметь детей — прим. URA.RU). Они вполне приземленные, материальные. Молодежь в нынешних условиях надеется только на себя, потому что понимает, что родители не передадут им по наследству квартиру. Любая молодая семья хочет жить самостоятельной жизнью, поэтому можно предложить социальное жилье, которое государство должно предоставить молодой семье. Тогда цифра тех семей, которые не имеют даже одного ребенка, резко уменьшится», — сказала Нина Останина. Кроме того, отметила политик, молодых россиян следует обеспечить работой с достойной заработной платой. «Если не будет предоставлено социальное жилье, то это позволит снять квартиру. Позволит уйти в декретный отпуск молодой маме для того, чтобы воспитывать здорового ребенка и кормить его грудным молоком. Во всяком случае, такая мера поддержки сегодня нужна», — подчеркнула собеседница агентства. Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей, у которых есть дети. Соответствующее письмо было направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Лантратова предлагает ввести установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от россиян причинам.