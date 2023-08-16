16 августа 2023

Власти предложили списать долги по кредитам с некоторых россиян

«Известия»: в России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми
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Семьи смогут единоразово списать долги при падении доходов Фото:

В России планируют ввести кредитную амнистию для семей, у которых есть дети. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«К 1 мая задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос до 41%. В стране из числа бедных более 80% — семьи с детьми, они нуждаются в господдержке», — передают «Известия» слова Лантратовой.

Лантратова предлагает ввести установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам. «К примеру, если организация, в которой работал заемщик, будет ликвидирована», — пояснила Лантратова. Она хочет, чтобы правительство само определяло перечень обстоятельств, по которым будут положены льготы.

Ранее в России предлагалось списать долги участникам спецоперации в случае смерти и получения инвалидности. Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов заявлял, что в РФ не будет всеобщей кредитной амнистии, поскольку из-за этого массово разорятся банки, а также будут сокращены программы социальной поддержки граждан.

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В России планируют ввести кредитную амнистию для семей, у которых есть дети. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «К 1 мая задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос до 41%. В стране из числа бедных более 80% — семьи с детьми, они нуждаются в господдержке», — передают «Известия» слова Лантратовой. Лантратова предлагает ввести установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам. «К примеру, если организация, в которой работал заемщик, будет ликвидирована», — пояснила Лантратова. Она хочет, чтобы правительство само определяло перечень обстоятельств, по которым будут положены льготы. Ранее в России предлагалось списать долги участникам спецоперации в случае смерти и получения инвалидности. Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов заявлял, что в РФ не будет всеобщей кредитной амнистии, поскольку из-за этого массово разорятся банки, а также будут сокращены программы социальной поддержки граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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