19 августа 2023
18 августа 2023

Сборная Пермского края победила на Кубке чемпионов КВН 2023 года

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КВН, встреча выпускников. Екатеринбург, квн, пельш валдис
Ведущим игры стал Валдис Пельш Фото:
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300-летие Перми

В этом году Кубок чемпионов КВН завоевала сборная Пермского края. Об этом сообщили организаторы в своем telegram-канале.

«Итог игры. Сборная Пермского края — 15 баллов ровно. „Доктор Хаусс“ — 14,5. Команда „Имени меня“ — 14,1 балла», — указано в сообщении.

Летний кубок чемпионов КВН в 2023 году был приурочен к празднованию 300-летия Перми. Специально для этого в УДС «Молот» построили зал на 4,5 тысячи мест. Вел мероприятие Валдис Пельш.

Ранее URA.RU писало, что самые дорогие билеты на игру были раскуплены через несколько дней после начала продаж. Попасть в зал можно было заплатив от 1000 до 12 000 рублей.

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В этом году Кубок чемпионов КВН завоевала сборная Пермского края. Об этом сообщили организаторы в своем telegram-канале. «Итог игры. Сборная Пермского края — 15 баллов ровно. „Доктор Хаусс“ — 14,5. Команда „Имени меня“ — 14,1 балла», — указано в сообщении. Летний кубок чемпионов КВН в 2023 году был приурочен к празднованию 300-летия Перми. Специально для этого в УДС «Молот» построили зал на 4,5 тысячи мест. Вел мероприятие Валдис Пельш. Ранее URA.RU писало, что самые дорогие билеты на игру были раскуплены через несколько дней после начала продаж. Попасть в зал можно было заплатив от 1000 до 12 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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