Сборная Пермского края победила на Кубке чемпионов КВН 2023 года

Ведущим игры стал Валдис Пельш Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В этом году Кубок чемпионов КВН завоевала сборная Пермского края. Об этом сообщили организаторы в своем telegram-канале.

«Итог игры. Сборная Пермского края — 15 баллов ровно. „Доктор Хаусс“ — 14,5. Команда „Имени меня“ — 14,1 балла», — указано в сообщении.

Летний кубок чемпионов КВН в 2023 году был приурочен к празднованию 300-летия Перми. Специально для этого в УДС «Молот» построили зал на 4,5 тысячи мест. Вел мероприятие Валдис Пельш.

Ранее URA.RU писало, что самые дорогие билеты на игру были раскуплены через несколько дней после начала продаж. Попасть в зал можно было заплатив от 1000 до 12 000 рублей.