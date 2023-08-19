Генерал Райан усомнился в способности F-16 привести Украину к победе

Передача Киеву американских истребителей F-16 не приведет к победе в конфликте с Россией. Потребуются время на подготовку пилотов, чтобы получить максимальную отдачу от самолетов, заявил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан. Но и этого мало, сейчас Украине необходима общевойсковая переподготовка, считает он.
«Это [истребители F-16] — не [волшебное средство] <…> Когда у тебя много разных систем вооружения в воздухе и на земле, есть технически подкованные операторы, когда вы можете провести коллективную общевойсковую подготовку, вот тогда у вас действительно есть шанс победить», — отметил Мик Райан в интервью
Ранее в США одобрили передачу Данией и Нидерландами Киеву американских истребителей четвертого поколения. Это случится после обучения украинских пилотов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, обучение пилотов ВСУ уже проводится.
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