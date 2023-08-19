19 августа 2023

Генерал Райан усомнился в способности F-16 привести Украину к победе

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Нато.вооружение. техника. stock, нато, пилот, авиация, истребитель, f-16, самолет, nato, stock, ф-16
В Вашингтоне одобрили передачу Киеву истребителей четвертого поколения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Передача Киеву американских истребителей F-16 не приведет к победе в конфликте с Россией. Потребуются время на подготовку пилотов, чтобы получить максимальную отдачу от самолетов, заявил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан. Но и этого мало, сейчас Украине необходима общевойсковая переподготовка, считает он.

«Это [истребители F-16] — не [волшебное средство] <…> Когда у тебя много разных систем вооружения в воздухе и на земле, есть технически подкованные операторы, когда вы можете провести коллективную общевойсковую подготовку, вот тогда у вас действительно есть шанс победить», — отметил Мик Райан в интервью телеканалу CNBC.

Ранее в США одобрили передачу Данией и Нидерландами Киеву американских истребителей четвертого поколения. Это случится после обучения украинских пилотов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, обучение пилотов ВСУ уже проводится.

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Передача Киеву американских истребителей F-16 не приведет к победе в конфликте с Россией. Потребуются время на подготовку пилотов, чтобы получить максимальную отдачу от самолетов, заявил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан. Но и этого мало, сейчас Украине необходима общевойсковая переподготовка, считает он. «Это [истребители F-16] — не [волшебное средство] <…> Когда у тебя много разных систем вооружения в воздухе и на земле, есть технически подкованные операторы, когда вы можете провести коллективную общевойсковую подготовку, вот тогда у вас действительно есть шанс победить», — отметил Мик Райан в интервью телеканалу CNBC. Ранее в США одобрили передачу Данией и Нидерландами Киеву американских истребителей четвертого поколения. Это случится после обучения украинских пилотов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, обучение пилотов ВСУ уже проводится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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