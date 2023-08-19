Резников заявил о начале обучения украинских пилотов на F-16

19 августа 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Учения уже начались», — передает слова Алексея Резникова телеканал «24». Подробности министр приводить отказался, однако отметил, что все еще неизвестно, когда и сколько истребителей получит Киев. Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 затягивается на год. По данным Politico, одной из причин этого является низкий уровень владения английским языком среди солдат. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка. При этом точных сроков передачи самих истребителей F-16 союзники Киева не называют. Военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с URA.RU предполагал, что получение Украиной бывших в употреблении истребителей может вызвать серьезные трудности, связанные с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий. На данный момент Украина получила лишь одобрение от Белого дома для обучения своих пилотов и обещание о будущих поставках истребителей. При этом ряд западных аналитиков выступали с мнением, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. С таким мнением, в частности, выступали американские власти и обозреватели The New York Times. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Учения уже начались», — передает слова Алексея Резникова телеканал «24». Подробности министр приводить отказался, однако отметил, что все еще неизвестно, когда и сколько истребителей получит Киев. Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 затягивается на год. По данным Politico, одной из причин этого является низкий уровень владения английским языком среди солдат. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка. При этом точных сроков передачи самих истребителей F-16 союзники Киева не называют. Военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с URA.RU предполагал, что получение Украиной бывших в употреблении истребителей может вызвать серьезные трудности, связанные с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий. На данный момент Украина получила лишь одобрение от Белого дома для обучения своих пилотов и обещание о будущих поставках истребителей. При этом ряд западных аналитиков выступали с мнением, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. С таким мнением, в частности, выступали американские власти и обозреватели The New York Times.