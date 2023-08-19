Резников заявил о начале обучения украинских пилотов на F-16

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Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Учения уже начались», — передает слова Алексея Резникова телеканал «24». Подробности министр приводить отказался, однако отметил, что все еще неизвестно, когда и сколько истребителей получит Киев.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 затягивается на год. По данным Politico, одной из причин этого является низкий уровень владения английским языком среди солдат. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка.

При этом точных сроков передачи самих истребителей F-16 союзники Киева не называют. Военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с URA.RU предполагал, что получение Украиной бывших в употреблении истребителей может вызвать серьезные трудности, связанные с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий.

На данный момент Украина получила лишь одобрение от Белого дома для обучения своих пилотов и обещание о будущих поставках истребителей. При этом ряд западных аналитиков выступали с мнением, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. С таким мнением, в частности, выступали американские власти и обозреватели The New York Times.

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Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Учения уже начались», — передает слова Алексея Резникова телеканал «24». Подробности министр приводить отказался, однако отметил, что все еще неизвестно, когда и сколько истребителей получит Киев. Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 затягивается на год. По данным Politico, одной из причин этого является низкий уровень владения английским языком среди солдат. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка. При этом точных сроков передачи самих истребителей F-16 союзники Киева не называют. Военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с URA.RU предполагал, что получение Украиной бывших в употреблении истребителей может вызвать серьезные трудности, связанные с ограниченным ресурсом самолетов и повышенным риском аварий. На данный момент Украина получила лишь одобрение от Белого дома для обучения своих пилотов и обещание о будущих поставках истребителей. При этом ряд западных аналитиков выступали с мнением, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. С таким мнением, в частности, выступали американские власти и обозреватели The New York Times.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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