Пермяк засудил автосалон после покупки машины

20 августа 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Пермяк приобрел машину в дилерском центре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Пермского края получил от автосалона деньги, потраченные на покупку машины, неустойку и компенсацию морального вреда. Истец в ходе эксплуатации обнаружил, что авто три раза попадало в ДТП, а пробег — занижен. Эта информация опубликована на сайте Пермского районного суда. «Продавец не довел до потребителя, что машина три раза попадала в ДТП, а пробег — скручен. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований: принял решение о взыскании уплаченных за автомобиль денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, а также понесенных судебных расходов», — написано в документе. Ранее URA.RU рассказывало пермячке, которая подала в суд на продавца машин за навязанную услугу в размере 80 тысяч рублей. Женщине при продаже авто включили в стоимость абонентское обслуживание помощи на дороге.

Житель Пермского края получил от автосалона деньги, потраченные на покупку машины, неустойку и компенсацию морального вреда. Истец в ходе эксплуатации обнаружил, что авто три раза попадало в ДТП, а пробег — занижен. Эта информация опубликована на сайте Пермского районного суда. «Продавец не довел до потребителя, что машина три раза попадала в ДТП, а пробег — скручен. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований: принял решение о взыскании уплаченных за автомобиль денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, а также понесенных судебных расходов», — написано в документе. Ранее URA.RU рассказывало пермячке, которая подала в суд на продавца машин за навязанную услугу в размере 80 тысяч рублей. Женщине при продаже авто включили в стоимость абонентское обслуживание помощи на дороге.