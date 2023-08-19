Пермяк засудил автосалон после покупки машины

Житель Пермского края получил от автосалона деньги, потраченные на покупку машины, неустойку и компенсацию морального вреда. Истец в ходе эксплуатации обнаружил, что авто три раза попадало в ДТП, а пробег — занижен. Эта информация опубликована на сайте Пермского районного суда.
«Продавец не довел до потребителя, что машина три раза попадала в ДТП, а пробег — скручен. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований: принял решение о взыскании уплаченных за автомобиль денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, а также понесенных судебных расходов», — написано в документе.
Ранее URA.RU рассказывало пермячке, которая подала в суд на продавца машин за навязанную услугу в размере 80 тысяч рублей. Женщине при продаже авто включили в стоимость абонентское обслуживание помощи на дороге.
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