19 августа 2023
18 августа 2023

Пермяк засудил автосалон после покупки машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, иномарка
Пермяк приобрел машину в дилерском центре (архивное фото) Фото:

Житель Пермского края получил от автосалона деньги, потраченные на покупку машины, неустойку и компенсацию морального вреда. Истец в ходе эксплуатации обнаружил, что авто три раза попадало в ДТП, а пробег — занижен. Эта информация опубликована на сайте Пермского районного суда.

«Продавец не довел до потребителя, что машина три раза попадала в ДТП, а пробег — скручен. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований: принял решение о взыскании уплаченных за автомобиль денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, а также понесенных судебных расходов», — написано в документе.

Ранее URA.RU рассказывало пермячке, которая подала в суд на продавца машин за навязанную услугу в размере 80 тысяч рублей. Женщине при продаже авто включили в стоимость абонентское обслуживание помощи на дороге.

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Житель Пермского края получил от автосалона деньги, потраченные на покупку машины, неустойку и компенсацию морального вреда. Истец в ходе эксплуатации обнаружил, что авто три раза попадало в ДТП, а пробег — занижен. Эта информация опубликована на сайте Пермского районного суда. «Продавец не довел до потребителя, что машина три раза попадала в ДТП, а пробег — скручен. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований: принял решение о взыскании уплаченных за автомобиль денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, а также понесенных судебных расходов», — написано в документе. Ранее URA.RU рассказывало пермячке, которая подала в суд на продавца машин за навязанную услугу в размере 80 тысяч рублей. Женщине при продаже авто включили в стоимость абонентское обслуживание помощи на дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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