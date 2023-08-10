Пермячка отсудила у автодилера 76 тысяч, которые оценили как консультацию

11 августа 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Суд также постановил взыскать компенсацию морального вреда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми подала в суд на компанию-продавца автомобилей за навязанную услугу в размере 80 тысяч рублей. Женщине при продаже авто включили в стоимость машины ненужную услугу по абонентскому обслуживанию помощи на дороге, не сказав, что это оплачивать необязательно, сообщается в решении на сайте Свердловского городского суда. Большая часть суммы, по словам ответчика, составляла оплату за консультацию. «Между истцом и ООО „Кар Континент“ был заключен договор оказания услуг при покупке автомобиля в автосалоне. В качестве оплаты по данному договору банк ВТБ включил в кредитный договор сумму 80000 руб. Услуги по данному договору истцу не оказывались, истец была введена в заблуждение работниками автосалона „Эксперт Авто“», — говорится в решении. Клиент изначально считала, что за эту сумму она заключает договор страхования КАСКО. После покупки и обнаружения обмана женщина потребовала вернуть деньги, так как услугой она все равно не пользовалась. Ей вернули только четыре тысячи рублей, объяснив, что это сумма — цена за обслуживание авто на дороге, а остальные 76 тысяч рублей составляют стоимость консультации, которую клиентке якобы провели в автосалоне. Однако в суде продавцы не смогли доказать, что проводили какие-либо консультации по договору истцу. В итоге суд постановил вернуть пермячке 76 тысяч рублей по договору, а также выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 3,8 тысячи рублей в качестве процента пользования чужими средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми подала в суд на компанию-продавца автомобилей за навязанную услугу в размере 80 тысяч рублей. Женщине при продаже авто включили в стоимость машины ненужную услугу по абонентскому обслуживанию помощи на дороге, не сказав, что это оплачивать необязательно, сообщается в решении на сайте Свердловского городского суда. Большая часть суммы, по словам ответчика, составляла оплату за консультацию. «Между истцом и ООО „Кар Континент“ был заключен договор оказания услуг при покупке автомобиля в автосалоне. В качестве оплаты по данному договору банк ВТБ включил в кредитный договор сумму 80000 руб. Услуги по данному договору истцу не оказывались, истец была введена в заблуждение работниками автосалона „Эксперт Авто“», — говорится в решении. Клиент изначально считала, что за эту сумму она заключает договор страхования КАСКО. После покупки и обнаружения обмана женщина потребовала вернуть деньги, так как услугой она все равно не пользовалась. Ей вернули только четыре тысячи рублей, объяснив, что это сумма — цена за обслуживание авто на дороге, а остальные 76 тысяч рублей составляют стоимость консультации, которую клиентке якобы провели в автосалоне. Однако в суде продавцы не смогли доказать, что проводили какие-либо консультации по договору истцу. В итоге суд постановил вернуть пермячке 76 тысяч рублей по договору, а также выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 3,8 тысячи рублей в качестве процента пользования чужими средствами.