В Пентагоне испугались последствий помощи Украине

20 августа 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Камиль Гранд заявил, что странам НАТО нужно учиться заново увеличивать запасы боеприпасов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Пентагона могут появиться проблемы при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за отправок Киеву. Об этом сообщили источники американской газеты The Washington Post. «Мы знаем, что нам потребуется дополнительное производство как этих топлив, так и этих взрывчатых веществ», — заявил источник в беседе с The Washington Post . Отмечается, что проблемой может стать нехватка материалов, которые требуются для производства оружия из-за дефицита химикатов и взрывчатых веществ в мире. Второй источник в Пентагоне отметил, что США хотят гарантировать стабильность большого спроса на оружие. По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО Камиля Гранда, некоторым западным странам пришлось заново учиться массово изготавливать боеприпасы. Гранд подчеркнул, что через пять лет Запад может увеличить производство вооружения. Ранее источник в американской политэлите сообщил, что президент США Джо Байден в ближайшее время обратиться в Конгресс для предоставления киевскому режиму помощь в размере более 13 миллиардов долларов, передает RT. Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден отправляет деньги Киеву вместо того, чтобы помочь американцам.

У Пентагона могут появиться проблемы при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за отправок Киеву. Об этом сообщили источники американской газеты The Washington Post. «Мы знаем, что нам потребуется дополнительное производство как этих топлив, так и этих взрывчатых веществ», — заявил источник в беседе с The Washington Post. Отмечается, что проблемой может стать нехватка материалов, которые требуются для производства оружия из-за дефицита химикатов и взрывчатых веществ в мире. Второй источник в Пентагоне отметил, что США хотят гарантировать стабильность большого спроса на оружие. По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО Камиля Гранда, некоторым западным странам пришлось заново учиться массово изготавливать боеприпасы. Гранд подчеркнул, что через пять лет Запад может увеличить производство вооружения. Ранее источник в американской политэлите сообщил, что президент США Джо Байден в ближайшее время обратиться в Конгресс для предоставления киевскому режиму помощь в размере более 13 миллиардов долларов, передает RT. Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден отправляет деньги Киеву вместо того, чтобы помочь американцам.