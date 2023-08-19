Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли 135 тонн мусора после празднования Дня города. Об этом рассказали пресс-службе администрации Екатеринбурга.
«Для Уборки города минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники. Для подбора случайного мусора и очистки урн от мусора задействовано 115 дорожных рабочих. Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн», — рассказали в telegram-канале пресс-службы.
В администрации посетовали, что не все уличные точки и кафе добросовестно отнеслись к соблюдению чистоты. «К сожалению, не все торговые точки и летние кафе озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее URA.RU. освещало юбилейные мероприятия в Екатеринбурге. Празднование 300-летия, по предварительным оценкам, собрало более одного миллиона человек.
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