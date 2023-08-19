19 августа 2023

Коммунальщики Екатеринбурга вывезли тонны мусора после Дня города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонари в сквере около оперного театра. Екатеринбург, уборка мусора
Город задействовал больше сотни дорожных рабочих Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли 135 тонн мусора после празднования Дня города. Об этом рассказали пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Для Уборки города минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники. Для подбора случайного мусора и очистки урн от мусора задействовано 115 дорожных рабочих. Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн», — рассказали в telegram-канале пресс-службы.

В администрации посетовали, что не все уличные точки и кафе добросовестно отнеслись к соблюдению чистоты. «К сожалению, не все торговые точки и летние кафе озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU. освещало юбилейные мероприятия в Екатеринбурге. Празднование 300-летия, по предварительным оценкам, собрало более одного миллиона человек.

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Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли 135 тонн мусора после празднования Дня города. Об этом рассказали пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Для Уборки города минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники. Для подбора случайного мусора и очистки урн от мусора задействовано 115 дорожных рабочих. Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн», — рассказали в telegram-канале пресс-службы. В администрации посетовали, что не все уличные точки и кафе добросовестно отнеслись к соблюдению чистоты. «К сожалению, не все торговые точки и летние кафе озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу», — подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU. освещало юбилейные мероприятия в Екатеринбурге. Празднование 300-летия, по предварительным оценкам, собрало более одного миллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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