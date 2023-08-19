Коммунальщики Екатеринбурга вывезли тонны мусора после Дня города. Фото

20 августа 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Город задействовал больше сотни дорожных рабочих Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли 135 тонн мусора после празднования Дня города. Об этом рассказали пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Для Уборки города минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники. Для подбора случайного мусора и очистки урн от мусора задействовано 115 дорожных рабочих. Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн», — рассказали в telegram-канале пресс-службы. В администрации посетовали, что не все уличные точки и кафе добросовестно отнеслись к соблюдению чистоты. «К сожалению, не все торговые точки и летние кафе озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу», — подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU. освещало юбилейные мероприятия в Екатеринбурге. Празднование 300-летия, по предварительным оценкам, собрало более одного миллиона человек.

Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли 135 тонн мусора после празднования Дня города. Об этом рассказали пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Для Уборки города минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники. Для подбора случайного мусора и очистки урн от мусора задействовано 115 дорожных рабочих. Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн», — рассказали в telegram-канале пресс-службы. В администрации посетовали, что не все уличные точки и кафе добросовестно отнеслись к соблюдению чистоты. «К сожалению, не все торговые точки и летние кафе озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу», — подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU. освещало юбилейные мероприятия в Екатеринбурге. Празднование 300-летия, по предварительным оценкам, собрало более одного миллиона человек.