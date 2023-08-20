В Донецке назовут улицу в честь Дарьи Дугиной

20 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что в Донецке появится улица в честь Дарьи Дугиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина В память об убитой российской журналисте Дарьи Дугиной в Донецке будет названа улица. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», — сообщил Пушилин. Свое заявление он опубликовал в telegram-канал. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа из-за подрыва ее автомобиля в Подмосковье, передают «Дни.ру». Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ сообщили, что убийство организовано спецслужбами Украины. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, передает телеканал 360. После преступления она скрылась в Эстонии.

В память об убитой российской журналисте Дарьи Дугиной в Донецке будет названа улица. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», — сообщил Пушилин. Свое заявление он опубликовал в telegram-канал. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа из-за подрыва ее автомобиля в Подмосковье, передают «Дни.ру». Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ сообщили, что убийство организовано спецслужбами Украины. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, передает телеканал 360. После преступления она скрылась в Эстонии.