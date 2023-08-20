В Донецке назовут улицу в честь Дарьи Дугиной

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, дугина дарья
Денис Пушилин заявил, что в Донецке появится улица в честь Дарьи Дугиной Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

В память об убитой российской журналисте Дарьи Дугиной в Донецке будет названа улица. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», — сообщил Пушилин. Свое заявление он опубликовал в telegram-канал.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа из-за подрыва ее автомобиля в Подмосковье, передают «Дни.ру». Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ сообщили, что убийство организовано спецслужбами Украины. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, передает телеканал 360. После преступления она скрылась в Эстонии.

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В память об убитой российской журналисте Дарьи Дугиной в Донецке будет названа улица. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», — сообщил Пушилин. Свое заявление он опубликовал в telegram-канал. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа из-за подрыва ее автомобиля в Подмосковье, передают «Дни.ру». Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ сообщили, что убийство организовано спецслужбами Украины. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, передает телеканал 360. После преступления она скрылась в Эстонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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