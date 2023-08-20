FT: Киев перестал выполнять требования США по контрнаступу

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
США готовятся к «войне на истощение» на Украине Фото:
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У американских и украинских политиков возникли споры из-за ведения контрнаступления. Об этом сообщила газета Financial Times. Авторы отметили, что из-за провала Киева в наступлении власти США готовятся к варианту «войны на истощение».

«Один из моментов напряженности между американскими и украинскими официальными лицами был связан с тем, как Киев развернул свои вооруженные силы», — говорится в материале. Отмечается, что власти США призывали киевский режим направить свои силы на главное направление контрнаступления на юге, чтобы ограничить Россию от Крыма.

Вашингтон требовал укрепить позиции на южном направлении и не концентрироваться на востоке, куда Киев отправил некоторые из своих лучших боевых подразделений. Из-за провала контрнаступления власти США рассматривают вариант «войны на истощение» на Украине, которая может продлиться до 2024 года.

Ранее сообщалось, что американская разведка прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Авторы отметили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках наступления. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что он не согласен с высказываниями западных стран о провале наступления ВСУ, передает RT.

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У американских и украинских политиков возникли споры из-за ведения контрнаступления. Об этом сообщила газета Financial Times. Авторы отметили, что из-за провала Киева в наступлении власти США готовятся к варианту «войны на истощение». «Один из моментов напряженности между американскими и украинскими официальными лицами был связан с тем, как Киев развернул свои вооруженные силы», — говорится в материале. Отмечается, что власти США призывали киевский режим направить свои силы на главное направление контрнаступления на юге, чтобы ограничить Россию от Крыма. Вашингтон требовал укрепить позиции на южном направлении и не концентрироваться на востоке, куда Киев отправил некоторые из своих лучших боевых подразделений. Из-за провала контрнаступления власти США рассматривают вариант «войны на истощение» на Украине, которая может продлиться до 2024 года. Ранее сообщалось, что американская разведка прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Авторы отметили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках наступления. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что он не согласен с высказываниями западных стран о провале наступления ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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