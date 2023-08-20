FT: Киев перестал выполнять требования США по контрнаступу

20 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

США готовятся к «войне на истощение» на Украине Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У американских и украинских политиков возникли споры из-за ведения контрнаступления. Об этом сообщила газета Financial Times. Авторы отметили, что из-за провала Киева в наступлении власти США готовятся к варианту «войны на истощение». «Один из моментов напряженности между американскими и украинскими официальными лицами был связан с тем, как Киев развернул свои вооруженные силы», — говорится в материале . Отмечается, что власти США призывали киевский режим направить свои силы на главное направление контрнаступления на юге, чтобы ограничить Россию от Крыма. Вашингтон требовал укрепить позиции на южном направлении и не концентрироваться на востоке, куда Киев отправил некоторые из своих лучших боевых подразделений. Из-за провала контрнаступления власти США рассматривают вариант «войны на истощение» на Украине, которая может продлиться до 2024 года. Ранее сообщалось, что американская разведка прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Авторы отметили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках наступления. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что он не согласен с высказываниями западных стран о провале наступления ВСУ, передает RT.

У американских и украинских политиков возникли споры из-за ведения контрнаступления. Об этом сообщила газета Financial Times. Авторы отметили, что из-за провала Киева в наступлении власти США готовятся к варианту «войны на истощение». «Один из моментов напряженности между американскими и украинскими официальными лицами был связан с тем, как Киев развернул свои вооруженные силы», — говорится в материале. Отмечается, что власти США призывали киевский режим направить свои силы на главное направление контрнаступления на юге, чтобы ограничить Россию от Крыма. Вашингтон требовал укрепить позиции на южном направлении и не концентрироваться на востоке, куда Киев отправил некоторые из своих лучших боевых подразделений. Из-за провала контрнаступления власти США рассматривают вариант «войны на истощение» на Украине, которая может продлиться до 2024 года. Ранее сообщалось, что американская разведка прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Авторы отметили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках наступления. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что он не согласен с высказываниями западных стран о провале наступления ВСУ, передает RT.