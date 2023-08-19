Пермяк сдался силовикам после убийства знакомого отверткой

Пермяк рассказал полицейским, как убивал знакомого отверткой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Чусового (Пермский край) добровольно сдался полиции после того, как жестоко убил знакомого отверткой. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«Следователи выяснили, что 9 августа 41-летний житель Чусового в пьяном виде нанес отверткой множественные удары в область грудной клетки 60-летнему знакомому. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, пермяк сам сообщил об убийстве в полицию. Силовики заключили его под стражу и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Дзержинском районе Перми 54-летний горожанин забил до смерти свою сожительницу. Затем он отправился спать к приятелю.