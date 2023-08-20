Минобороны РФ сообщило о резком усилении наступления ВСУ

Российские войска отбили 23 атаки ВСУ на четырех направлениях
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ВСУ активизировались в наступлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило о резком усилении наступления ВСУ. Так, за последние сутки российские войска отбили 23 атак ВСУ на трех направлениях.

«На донецком направлении успешно отражены шесть атак противника в районах сел Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка в ДНР», — сообщили в ведомстве. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские солдаты справились и с атаками украинской армии еще на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Так, на купянском были отбиты шесть атак ВСУ, а на краснолиманском — три. Украинская армия также попыталась наступать и в Запорожской области.

В последние недели российское оборонное ведомство стало реже сообщать о попытках наступления ВСУ. Вместо этого, украинские войска переключились на удары по российским территориям беспилотниками. В частности, утром 20 августа атаке БПЛА подвергся железнодорожный вокзал в Курске.

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Минобороны РФ сообщило о резком усилении наступления ВСУ. Так, за последние сутки российские войска отбили 23 атак ВСУ на трех направлениях. «На донецком направлении успешно отражены шесть атак противника в районах сел Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка в ДНР», — сообщили в ведомстве. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские солдаты справились и с атаками украинской армии еще на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Так, на купянском были отбиты шесть атак ВСУ, а на краснолиманском — три. Украинская армия также попыталась наступать и в Запорожской области. В последние недели российское оборонное ведомство стало реже сообщать о попытках наступления ВСУ. Вместо этого, украинские войска переключились на удары по российским территориям беспилотниками. В частности, утром 20 августа атаке БПЛА подвергся железнодорожный вокзал в Курске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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