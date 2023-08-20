Минобороны РФ сообщило о резком усилении наступления ВСУ

Российские войска отбили 23 атаки ВСУ на четырех направлениях

20 августа 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

ВСУ активизировались в наступлении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ сообщило о резком усилении наступления ВСУ. Так, за последние сутки российские войска отбили 23 атак ВСУ на трех направлениях. «На донецком направлении успешно отражены шесть атак противника в районах сел Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка в ДНР», — сообщили в ведомстве. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские солдаты справились и с атаками украинской армии еще на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Так, на купянском были отбиты шесть атак ВСУ, а на краснолиманском — три. Украинская армия также попыталась наступать и в Запорожской области. В последние недели российское оборонное ведомство стало реже сообщать о попытках наступления ВСУ. Вместо этого, украинские войска переключились на удары по российским территориям беспилотниками. В частности, утром 20 августа атаке БПЛА подвергся железнодорожный вокзал в Курске.

Минобороны РФ сообщило о резком усилении наступления ВСУ. Так, за последние сутки российские войска отбили 23 атак ВСУ на трех направлениях. «На донецком направлении успешно отражены шесть атак противника в районах сел Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка в ДНР», — сообщили в ведомстве. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские солдаты справились и с атаками украинской армии еще на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Так, на купянском были отбиты шесть атак ВСУ, а на краснолиманском — три. Украинская армия также попыталась наступать и в Запорожской области. В последние недели российское оборонное ведомство стало реже сообщать о попытках наступления ВСУ. Вместо этого, украинские войска переключились на удары по российским территориям беспилотниками. В частности, утром 20 августа атаке БПЛА подвергся железнодорожный вокзал в Курске.