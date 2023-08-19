Российские военные вскоре могут освободить Купянск Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина начала терять контроль над Купянском (Харьковская область), ключевым железнодорожным узлом, необходимым для доставки боеприпасов на СВО. Об этом пишет американский журналист Стивен Брайен.

«Российские войска быстро продвигаются вперед [на харьковском направлении]. Скоро они атакуют город Купянск, ключевой железнодорожный узел, необходимый Украине для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке страны», — отметил Стивен Брайен в статье для издания Asia Times .

По мнению журналиста, российские военные вскоре могут освободить Купянск. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили, что порыв на передовой вооруженные силы страны совершить не смогли.

Из-за контрнаступления они понесли огромные потери, поэтому сейчас используют резервные войска. Как отмечает Брайен, ввод резервов в бой — отчаянный шаг украинской армии. В случае тяжелых потерь, Украина лишится последних эффективных бойцов. План страны по продолжению военных действий будет окончательно разрушен.

Несмотря на наступление ВСУ, ранее Россия приступила к своим наступательным действиям — освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области. Если будет введена в бой резервная армия, то оборона ВСУ рухнет и ВС РФ перейдет к движению вперед, рассказал в беседе с URA.RU политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян.

Взяв под свой контроль Купянск, российская армия создаст много сложностей для украинцев, ведь там находится их логистический центр. Кроме того, это поможет укрепить фронт, защитит Белгородскую область и север Луганской народной республики.