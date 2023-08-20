В Москве из-за ливней затопило метро. Видео

20 августа 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

В Москве затопило метро из-за обильного ливня Фото: Антон Белицкий © URA.RU Из-за ливней в Москве затопило метро на Большой кольцевой линии. Об этом сообщают очевидцы. Также отмечается подтопление других районов города. «В вестибюле станции Большой кольцевой потоки воды», — сообщает telegram-канал «Осторожно Москва». Другие каналы отмечают, что также затопило станцию метро «Марьина роща». Очевидцы сообщают о потопе на Дмитровском шоссе и в районах Строгино и Ясенево. Также сообщается о затоплении в Подмосковье, в частности, в Химках. В МСЧ предупредили, что Москву ожидает крупный ливень с ветром до 17 метров в секунду. URA.RU направило запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Ответ ожидается.

Из-за ливней в Москве затопило метро на Большой кольцевой линии. Об этом сообщают очевидцы. Также отмечается подтопление других районов города. «В вестибюле станции Большой кольцевой потоки воды», — сообщает telegram-канал «Осторожно Москва». Другие каналы отмечают, что также затопило станцию метро «Марьина роща». Очевидцы сообщают о потопе на Дмитровском шоссе и в районах Строгино и Ясенево. Также сообщается о затоплении в Подмосковье, в частности, в Химках. В МСЧ предупредили, что Москву ожидает крупный ливень с ветром до 17 метров в секунду. URA.RU направило запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Ответ ожидается.