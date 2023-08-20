Из-за ливней в Москве затопило метро на Большой кольцевой линии. Об этом сообщают очевидцы. Также отмечается подтопление других районов города.
«В вестибюле станции Большой кольцевой потоки воды», — сообщает telegram-канал «Осторожно Москва». Другие каналы отмечают, что также затопило станцию метро «Марьина роща». Очевидцы сообщают о потопе на Дмитровском шоссе и в районах Строгино и Ясенево.
Также сообщается о затоплении в Подмосковье, в частности, в Химках. В МСЧ предупредили, что Москву ожидает крупный ливень с ветром до 17 метров в секунду.
URA.RU направило запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Ответ ожидается.
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