РИАН: власти Украины эвакуируют 68 харьковских сел из-за продвижения армии РФ

20 августа 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Украина эвакуирует население сел в Харьковской области из-за российского продвижения Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат. Об этом свидетельствует соответствующий документ. «Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — говорится в документе. Его содержание приводит РИА Новости. Всего будут эвакуированы 68 сел. В США заявляли, что Украина начала терять контроль над Харьковской областью. В частности, над Купянском. Страны Запада отмечают, что из-за российского продвижения на данной территории Украина будет вынуждена вести бои на два фронта.

Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат. Об этом свидетельствует соответствующий документ. «Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — говорится в документе. Его содержание приводит РИА Новости. Всего будут эвакуированы 68 сел. В США заявляли, что Украина начала терять контроль над Харьковской областью. В частности, над Купянском. Страны Запада отмечают, что из-за российского продвижения на данной территории Украина будет вынуждена вести бои на два фронта.