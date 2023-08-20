РИАН: власти Украины эвакуируют 68 харьковских сел из-за продвижения армии РФ

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Украина эвакуирует население сел в Харьковской области из-за российского продвижения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат. Об этом свидетельствует соответствующий документ.

«Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — говорится в документе. Его содержание приводит РИА Новости. Всего будут эвакуированы 68 сел.

В США заявляли, что Украина начала терять контроль над Харьковской областью. В частности, над Купянском. Страны Запада отмечают, что из-за российского продвижения на данной территории Украина будет вынуждена вести бои на два фронта.

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Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат. Об этом свидетельствует соответствующий документ. «Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — говорится в документе. Его содержание приводит РИА Новости. Всего будут эвакуированы 68 сел. В США заявляли, что Украина начала терять контроль над Харьковской областью. В частности, над Купянском. Страны Запада отмечают, что из-за российского продвижения на данной территории Украина будет вынуждена вести бои на два фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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