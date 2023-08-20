РИАН: власти Украины эвакуируют 68 харьковских сел из-за продвижения армии РФ

Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат. Об этом свидетельствует соответствующий документ.
«Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — говорится в документе. Его содержание приводит РИА Новости. Всего будут эвакуированы 68 сел.
В США заявляли, что Украина начала терять контроль над Харьковской областью. В частности, над Купянском. Страны Запада отмечают, что из-за российского продвижения на данной территории Украина будет вынуждена вести бои на два фронта.
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