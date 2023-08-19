Мэр из ХМАО похвастал урожаем сыроежек. Видео 20 августа 2023 в 18:27 Размер текста - 17 + По мнению Маненкова, из сыроежек можно приготовить много интересных блюд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков решил провести выходной за сбором грибов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр похвастался урожаем сыроежек. «Добрый день дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович нашел время и выбрался на часочек в лесочек. Смотрите, каких сыроежек набрал», — поделился мэр с подписчиками. Он отметил, что собрать белых грибов было бы лучше, но и из сыроежек можно приготовить много интересных блюд. Ранее жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб». Он способен питаться насекомыми. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами. Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков решил провести выходной за сбором грибов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр похвастался урожаем сыроежек. «Добрый день дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович нашел время и выбрался на часочек в лесочек. Смотрите, каких сыроежек набрал», — поделился мэр с подписчиками. Он отметил, что собрать белых грибов было бы лучше, но и из сыроежек можно приготовить много интересных блюд. Ранее жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб». Он способен питаться насекомыми. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям