Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков решил провести выходной за сбором грибов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр похвастался урожаем сыроежек.
«Добрый день дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович нашел время и выбрался на часочек в лесочек. Смотрите, каких сыроежек набрал», — поделился мэр с подписчиками. Он отметил, что собрать белых грибов было бы лучше, но и из сыроежек можно приготовить много интересных блюд.
Ранее жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб». Он способен питаться насекомыми. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами.
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