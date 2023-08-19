19 августа 2023
18 августа 2023

Мэр из ХМАО похвастал урожаем сыроежек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, грибы в корзинке, синявки, сыроежки
По мнению Маненкова, из сыроежек можно приготовить много интересных блюд Фото:

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков решил провести выходной за сбором грибов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр похвастался урожаем сыроежек.

«Добрый день дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович нашел время и выбрался на часочек в лесочек. Смотрите, каких сыроежек набрал», — поделился мэр с подписчиками. Он отметил, что собрать белых грибов было бы лучше, но и из сыроежек можно приготовить много интересных блюд.

Ранее жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб». Он способен питаться насекомыми. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами.

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Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков решил провести выходной за сбором грибов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр похвастался урожаем сыроежек. «Добрый день дорогие друзья. Сегодня выходной и ваш Петрович нашел время и выбрался на часочек в лесочек. Смотрите, каких сыроежек набрал», — поделился мэр с подписчиками. Он отметил, что собрать белых грибов было бы лучше, но и из сыроежек можно приготовить много интересных блюд. Ранее жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб». Он способен питаться насекомыми. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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