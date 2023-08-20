Baza: в Москве из-за ливня из концертного зала эвакуировали 1000 человек

20 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Вода пробила потолок концертного зала VK Stadium Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Из-за обильных осадков в Москве пробило крышу концертного зала VK Stadium. В связи с этим из помещения эвакуировали 1000 человек. «Ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium в Москве. Из здания эвакуировались более 1000 человек», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что вода залила сцену, танцпол и аппаратуру. URA.RU направило запрос VK Stadium. Ответ ожидается. Сообщалось, что вода залила станции московского метро. Очевидцы отмечали наводнение в самом городе, а также в Московской области.

Из-за обильных осадков в Москве пробило крышу концертного зала VK Stadium. В связи с этим из помещения эвакуировали 1000 человек. «Ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium в Москве. Из здания эвакуировались более 1000 человек», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что вода залила сцену, танцпол и аппаратуру. URA.RU направило запрос VK Stadium. Ответ ожидается. Сообщалось, что вода залила станции московского метро. Очевидцы отмечали наводнение в самом городе, а также в Московской области.