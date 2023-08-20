Baza: в Москве из-за ливня из концертного зала эвакуировали 1000 человек

Вода пробила потолок концертного зала VK Stadium
Из-за обильных осадков в Москве пробило крышу концертного зала VK Stadium. В связи с этим из помещения эвакуировали 1000 человек.
«Ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium в Москве. Из здания эвакуировались более 1000 человек», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что вода залила сцену, танцпол и аппаратуру.
URA.RU направило запрос VK Stadium. Ответ ожидается.
Сообщалось, что вода залила станции московского метро. Очевидцы отмечали наводнение в самом городе, а также в Московской области.
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