Baza: в Москве из-за ливня из концертного зала эвакуировали 1000 человек

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Жизнь города. Пермь. , эвакуация, направление, выход
Вода пробила потолок концертного зала VK Stadium Фото:

Из-за обильных осадков в Москве пробило крышу концертного зала VK Stadium. В связи с этим из помещения эвакуировали 1000 человек.

«Ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium в Москве. Из здания эвакуировались более 1000 человек», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что вода залила сцену, танцпол и аппаратуру.

URA.RU направило запрос VK Stadium. Ответ ожидается.

Сообщалось, что вода залила станции московского метро. Очевидцы отмечали наводнение в самом городе, а также в Московской области.

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Из-за обильных осадков в Москве пробило крышу концертного зала VK Stadium. В связи с этим из помещения эвакуировали 1000 человек. «Ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium в Москве. Из здания эвакуировались более 1000 человек», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что вода залила сцену, танцпол и аппаратуру. URA.RU направило запрос VK Stadium. Ответ ожидается. Сообщалось, что вода залила станции московского метро. Очевидцы отмечали наводнение в самом городе, а также в Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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