Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 получит Украина

Зеленский: Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16
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ВСУ получат американские истребители от Нидерландов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте.

«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине — после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, такая мера помощи Киеву от стран Запада — это «только начало».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 уже началось. Подробности раскрывать он не стал.

Зеленский договорился об истребителях для Украины с Нидерландами в рамках своего мирового турне. Ранее он уже посетил Швецию, где договорился о новой финансовой помощи для своей страны и о производстве на ее территории шведской военной техники.

Киев запрашивал у стран-союзников истребители уже около полугода. На данный момент он получил обещание об обучении своих пилотов только от Белого дома. Обозреватели издания The New York Times выступали с мнением, что F-16 не способны помочь ВСУ. Такой же позиции придерживается и ряд американских властей.

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Киев получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте. «Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине — после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, такая мера помощи Киеву от стран Запада — это «только начало». Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 уже началось. Подробности раскрывать он не стал. Зеленский договорился об истребителях для Украины с Нидерландами в рамках своего мирового турне. Ранее он уже посетил Швецию, где договорился о новой финансовой помощи для своей страны и о производстве на ее территории шведской военной техники. Киев запрашивал у стран-союзников истребители уже около полугода. На данный момент он получил обещание об обучении своих пилотов только от Белого дома. Обозреватели издания The New York Times выступали с мнением, что F-16 не способны помочь ВСУ. Такой же позиции придерживается и ряд американских властей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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