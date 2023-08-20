Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 получит Украина

Зеленский: Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16

20 августа 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

ВСУ получат американские истребители от Нидерландов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте. «Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине — после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, такая мера помощи Киеву от стран Запада — это «только начало». Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 уже началось. Подробности раскрывать он не стал. Зеленский договорился об истребителях для Украины с Нидерландами в рамках своего мирового турне. Ранее он уже посетил Швецию, где договорился о новой финансовой помощи для своей страны и о производстве на ее территории шведской военной техники. Киев запрашивал у стран-союзников истребители уже около полугода. На данный момент он получил обещание об обучении своих пилотов только от Белого дома. Обозреватели издания The New York Times выступали с мнением, что F-16 не способны помочь ВСУ. Такой же позиции придерживается и ряд американских властей.

Киев получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте. «Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине — после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, такая мера помощи Киеву от стран Запада — это «только начало». Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 уже началось. Подробности раскрывать он не стал. Зеленский договорился об истребителях для Украины с Нидерландами в рамках своего мирового турне. Ранее он уже посетил Швецию, где договорился о новой финансовой помощи для своей страны и о производстве на ее территории шведской военной техники. Киев запрашивал у стран-союзников истребители уже около полугода. На данный момент он получил обещание об обучении своих пилотов только от Белого дома. Обозреватели издания The New York Times выступали с мнением, что F-16 не способны помочь ВСУ. Такой же позиции придерживается и ряд американских властей.