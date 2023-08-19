19 августа 2023

По подозрению в стрельбе с балкона в Екатеринбурге задержан пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, оружие, ружье, выстрел
Информация о происшествии сейчас выясняется Фото:

Мужчина, который, предположительно, устроил дебош со стрельбой на балконе в Екатеринбурге, задержан. Им оказался 64-летний пенсионер. Подробности происшествия URA.RU сообщили в УМВД города.

«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1959 г. р. Он доставлен в территориальный ОВД. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются подробности произошедшего, опрашиваются очевидцы», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Там подчеркнули, что мужчина был задержан и доставлен в полицию по заявлению граждан. Информации о пострадавших в полицию не поступало. Также в квартире задержанного не обнаружено оружие. Ситуация находится на контроле руководства городского управления МВД.

Ранее источник URA.RU сообщал, что неизвестный открыл стрельбу с балкона на улице Инженерная. Мужчина якобы целился в людей и попал в мужчину и женщину.

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Мужчина, который, предположительно, устроил дебош со стрельбой на балконе в Екатеринбурге, задержан. Им оказался 64-летний пенсионер. Подробности происшествия URA.RU сообщили в УМВД города. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. На место выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1959 г. р. Он доставлен в территориальный ОВД. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются подробности произошедшего, опрашиваются очевидцы», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. Там подчеркнули, что мужчина был задержан и доставлен в полицию по заявлению граждан. Информации о пострадавших в полицию не поступало. Также в квартире задержанного не обнаружено оружие. Ситуация находится на контроле руководства городского управления МВД. Ранее источник URA.RU сообщал, что неизвестный открыл стрельбу с балкона на улице Инженерная. Мужчина якобы целился в людей и попал в мужчину и женщину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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