«Известия»: BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения

21 августа 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

BMW отключили онлайн-системы Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения. Об этом сообщили в «БорисХофе», который является крупнейшим российским дилерским центром BMW. «Невозможно сделать дубликат ключей, но есть и другие сложности. Теперь неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику», — сообщили «Известиям» в дилерском центре. В «Автодоме» изданию уточнили, что осуществляют доступ к онлайн-сервисам через «дополнительные резервные каналы». Сообщения об отключении ПО начали получать и владельцы машин. «Я приехала на плановый техосмотр, во время которого мастера сказали, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW. Получается, что теперь мы переходим на бумажные сервисные книжки», — рассказала владелица автомобиля. Ранее российских дилеров от официального ПО отключил Mercedes-Benz. Это приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, которое будет осуществляться на основе накопленного опыта.

Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения. Об этом сообщили в «БорисХофе», который является крупнейшим российским дилерским центром BMW. «Невозможно сделать дубликат ключей, но есть и другие сложности. Теперь неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику», — сообщили «Известиям» в дилерском центре. В «Автодоме» изданию уточнили, что осуществляют доступ к онлайн-сервисам через «дополнительные резервные каналы». Сообщения об отключении ПО начали получать и владельцы машин. «Я приехала на плановый техосмотр, во время которого мастера сказали, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW. Получается, что теперь мы переходим на бумажные сервисные книжки», — рассказала владелица автомобиля. Ранее российских дилеров от официального ПО отключил Mercedes-Benz. Это приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, которое будет осуществляться на основе накопленного опыта.