20 августа 2023

«Известия»: BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения

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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, bmw, инспектор дпс, бмв, проверка документов
BMW отключили онлайн-системы Фото:
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Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения. Об этом сообщили в «БорисХофе», который является крупнейшим российским дилерским центром BMW.

«Невозможно сделать дубликат ключей, но есть и другие сложности. Теперь неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику», — сообщили «Известиям» в дилерском центре.

В «Автодоме» изданию уточнили, что осуществляют доступ к онлайн-сервисам через «дополнительные резервные каналы». Сообщения об отключении ПО начали получать и владельцы машин. «Я приехала на плановый техосмотр, во время которого мастера сказали, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW. Получается, что теперь мы переходим на бумажные сервисные книжки», — рассказала владелица автомобиля.

Ранее российских дилеров от официального ПО отключил Mercedes-Benz. Это приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, которое будет осуществляться на основе накопленного опыта.

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Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения. Об этом сообщили в «БорисХофе», который является крупнейшим российским дилерским центром BMW. «Невозможно сделать дубликат ключей, но есть и другие сложности. Теперь неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику», — сообщили «Известиям» в дилерском центре. В «Автодоме» изданию уточнили, что осуществляют доступ к онлайн-сервисам через «дополнительные резервные каналы». Сообщения об отключении ПО начали получать и владельцы машин. «Я приехала на плановый техосмотр, во время которого мастера сказали, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW. Получается, что теперь мы переходим на бумажные сервисные книжки», — рассказала владелица автомобиля. Ранее российских дилеров от официального ПО отключил Mercedes-Benz. Это приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, которое будет осуществляться на основе накопленного опыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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