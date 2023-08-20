Проверку инцидента, в котором на пермячку упала стена дома, проконтролируют в СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента, во время которого в Перми на женщину упал фрагмент стены аварийного дома. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета России.
«На контроль поставлена проверка информации о травмировании женщины, на которую упала стена аварийного дома. Доклад о ходе проверки предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Валерьевич Головкин. Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.
Проверка проводится следственным отделом по Ленинскому району Перми. По улице Эпроновская на женщину обрушилась часть стены аварийного дома. Ей диагностировали ушибы и гематомы.
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