20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Проверку инцидента, в котором на пермячку упала стена дома, проконтролируют в СК

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента, во время которого в Перми на женщину упал фрагмент стены аварийного дома. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета России.

«На контроль поставлена проверка информации о травмировании женщины, на которую упала стена аварийного дома. Доклад о ходе проверки предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Валерьевич Головкин. Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.

Проверка проводится следственным отделом по Ленинскому району Перми. По улице Эпроновская на женщину обрушилась часть стены аварийного дома. Ей диагностировали ушибы и гематомы.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента, во время которого в Перми на женщину упал фрагмент стены аварийного дома. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета России. «На контроль поставлена проверка информации о травмировании женщины, на которую упала стена аварийного дома. Доклад о ходе проверки предоставит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Валерьевич Головкин. Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. Проверка проводится следственным отделом по Ленинскому району Перми. По улице Эпроновская на женщину обрушилась часть стены аварийного дома. Ей диагностировали ушибы и гематомы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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