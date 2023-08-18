18 августа 2023

В Перми СК проводит проверку из-за упавшей на женщину стены аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
По результатам проверки следователь примет решение Фото:

Следственный отдел по Ленинскому району Перми проводит проверку после падения стены аварийного здания на женщину. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«На данный момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователь примет решение», — сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что 18 августа 2023 года произошло обрушение стены аварийного дома по улице Эпроновская. Во время обрушения травмы получила местная жительница. Ей диагностировали ушибы и гематомы.

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Следственный отдел по Ленинскому району Перми проводит проверку после падения стены аварийного здания на женщину. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «На данный момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователь примет решение», — сообщается на сайте ведомства. Установлено, что 18 августа 2023 года произошло обрушение стены аварийного дома по улице Эпроновская. Во время обрушения травмы получила местная жительница. Ей диагностировали ушибы и гематомы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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