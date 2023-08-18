В Перми СК проводит проверку из-за упавшей на женщину стены аварийного дома

По результатам проверки следователь примет решение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Следственный отдел по Ленинскому району Перми проводит проверку после падения стены аварийного здания на женщину. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«На данный момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователь примет решение», — сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что 18 августа 2023 года произошло обрушение стены аварийного дома по улице Эпроновская. Во время обрушения травмы получила местная жительница. Ей диагностировали ушибы и гематомы.