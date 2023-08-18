18 августа 2023

На пермячку упала часть стены аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка городских объектов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Екатеринбург, старый дом, развалины, реставрация здания, руины, здание госпиталя верх-исетского завода, классицизм
На жительницу Перми упала часть стены старого дома Фото:

На жительницу Перми 18 августа упал фрагмент аварийного дома № 8 на улице Эпроновской. Об этом рассказал сын пострадавшей.

«На маму выпала наружная стена дома. Сотрудники скорой сказали, что опасности для жизни нет, и отправили ее в травмпункт. Там диагностировали ушибы и гематомы», — передает слова сына издание 59.RU.

По словам молодого человека, женщина находится дома. Он добавил, что у мамы сохранились боли после пережитого шока.

Ранее в мэрию Перми обратились за 2023 год двести жителей по проблеме сноса аварийных домов. Замглавы города уточнил, что до конца года запланирована организация демонтажных работ не менее 48 аварийных многоквартирных домов.

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На жительницу Перми 18 августа упал фрагмент аварийного дома № 8 на улице Эпроновской. Об этом рассказал сын пострадавшей. «На маму выпала наружная стена дома. Сотрудники скорой сказали, что опасности для жизни нет, и отправили ее в травмпункт. Там диагностировали ушибы и гематомы», — передает слова сына издание 59.RU. По словам молодого человека, женщина находится дома. Он добавил, что у мамы сохранились боли после пережитого шока. Ранее в мэрию Перми обратились за 2023 год двести жителей по проблеме сноса аварийных домов. Замглавы города уточнил, что до конца года запланирована организация демонтажных работ не менее 48 аварийных многоквартирных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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