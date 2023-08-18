На пермячку упала часть стены аварийного дома

На жительницу Перми 18 августа упал фрагмент аварийного дома № 8 на улице Эпроновской. Об этом рассказал сын пострадавшей.
«На маму выпала наружная стена дома. Сотрудники скорой сказали, что опасности для жизни нет, и отправили ее в травмпункт. Там диагностировали ушибы и гематомы», — передает слова сына издание 59.RU.
По словам молодого человека, женщина находится дома. Он добавил, что у мамы сохранились боли после пережитого шока.
Ранее в мэрию Перми обратились за 2023 год двести жителей по проблеме сноса аварийных домов. Замглавы города уточнил, что до конца года запланирована организация демонтажных работ не менее 48 аварийных многоквартирных домов.
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