Компания Red Wings на 3,5 часа задержала рейс из Тюмени в Стамбул. Скрин

21 августа 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Самолета компании Red Wings должен был вылететь в Стамбул 21 августа в 04:25 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на 3,5 часа задержан вылет самолета компании Red Wings в Стамбул (Турция). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Рейс WZ 4725 по маршруту Тюмень — Стамбул должен был вылететь 21 августа в 04:25, однако теперь самолет прибудет лишь в 08:00, указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Причины на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорт Рощино, https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/

В Тюмени на 3,5 часа задержан вылет самолета компании Red Wings в Стамбул (Турция). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Рейс WZ 4725 по маршруту Тюмень — Стамбул должен был вылететь 21 августа в 04:25, однако теперь самолет прибудет лишь в 08:00, указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Причины на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.