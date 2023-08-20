Самолета компании Red Wings должен был вылететь в Стамбул 21 августа в 04:25
В Тюмени на 3,5 часа задержан вылет самолета компании Red Wings в Стамбул (Турция). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.
Рейс WZ 4725 по маршруту Тюмень — Стамбул должен был вылететь 21 августа в 04:25, однако теперь самолет прибудет лишь в 08:00, указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Причины на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
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