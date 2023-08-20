20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Компания Red Wings на 3,5 часа задержала рейс из Тюмени в Стамбул. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, споттинг, самолет, авиакомпания red wings
Самолета компании Red Wings должен был вылететь в Стамбул 21 августа в 04:25 Фото:

В Тюмени на 3,5 часа задержан вылет самолета компании Red Wings в Стамбул (Турция). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.

Рейс WZ 4725 по маршруту Тюмень — Стамбул должен был вылететь 21 августа в 04:25, однако теперь самолет прибудет лишь в 08:00, указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Причины на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Тюмени на 3,5 часа задержан вылет самолета компании Red Wings в Стамбул (Турция). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Рейс WZ 4725 по маршруту Тюмень — Стамбул должен был вылететь 21 августа в 04:25, однако теперь самолет прибудет лишь в 08:00, указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Причины на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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