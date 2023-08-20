20 августа 2023

Рогов заявил о «перемалывании» резервов ВСУ в боях за Работино

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, бой, сво
Российской армии удалось выбить солдат ВСУ с севера Работино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информация о том, что Работино перешло под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ), не соответствует действительности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, российские войска в Работино «перемалывают» резервы ВСУ.

«Информация о том, что данный населенный пункт (Работино — прим. URA.RU) перешел под вражеский контроль, не соответствует действительности. […] Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа», — написал Рогов в telegram-канале.

По его данным, солдаты ВСУ несколько раз пытались закрепиться на севере Работино, но были оттуда выбиты. По позициям противника наносятся артиллерийские и авиационные удары.

Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук рассказывал URA.RU, что 24 августа ВСУ могут совершить атаки на пяти направлениях, в том числе в Работино. Он пояснил, что Работино является для ВСУ важной точкой, поскольку находится на пути движения к стратегическим населенным пунктам.

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Информация о том, что Работино перешло под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ), не соответствует действительности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, российские войска в Работино «перемалывают» резервы ВСУ. «Информация о том, что данный населенный пункт (Работино — прим. URA.RU) перешел под вражеский контроль, не соответствует действительности. […] Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа», — написал Рогов в telegram-канале. По его данным, солдаты ВСУ несколько раз пытались закрепиться на севере Работино, но были оттуда выбиты. По позициям противника наносятся артиллерийские и авиационные удары. Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук рассказывал URA.RU, что 24 августа ВСУ могут совершить атаки на пяти направлениях, в том числе в Работино. Он пояснил, что Работино является для ВСУ важной точкой, поскольку находится на пути движения к стратегическим населенным пунктам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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