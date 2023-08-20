Рогов заявил о «перемалывании» резервов ВСУ в боях за Работино

21 августа 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Российской армии удалось выбить солдат ВСУ с севера Работино Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о том, что Работино перешло под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ), не соответствует действительности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, российские войска в Работино «перемалывают» резервы ВСУ. «Информация о том, что данный населенный пункт (Работино — прим. URA.RU) перешел под вражеский контроль, не соответствует действительности. […] Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа», — написал Рогов в telegram-канале. По его данным, солдаты ВСУ несколько раз пытались закрепиться на севере Работино, но были оттуда выбиты. По позициям противника наносятся артиллерийские и авиационные удары. Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук рассказывал URA.RU, что 24 августа ВСУ могут совершить атаки на пяти направлениях, в том числе в Работино. Он пояснил, что Работино является для ВСУ важной точкой, поскольку находится на пути движения к стратегическим населенным пунктам.

Информация о том, что Работино перешло под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ), не соответствует действительности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, российские войска в Работино «перемалывают» резервы ВСУ. «Информация о том, что данный населенный пункт (Работино — прим. URA.RU) перешел под вражеский контроль, не соответствует действительности. […] Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа», — написал Рогов в telegram-канале. По его данным, солдаты ВСУ несколько раз пытались закрепиться на севере Работино, но были оттуда выбиты. По позициям противника наносятся артиллерийские и авиационные удары. Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук рассказывал URA.RU, что 24 августа ВСУ могут совершить атаки на пяти направлениях, в том числе в Работино. Он пояснил, что Работино является для ВСУ важной точкой, поскольку находится на пути движения к стратегическим населенным пунктам.