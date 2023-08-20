Правительство не поддержало запрет на импорт БАДов из недружественных стран 21 августа 2023 в 05:10 Размер текста - 17 + Запрет на импорт БАДов может негативно отразиться на потребителе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти РФ не поддержали инициативу о введении запрета на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Эксперты считают, что такая мера может негативно отразиться на потребителе. «Правительство не одобрило инициативу на ввоз в РФ БАДов из недружественных стран. Мера негативно отразится на российском потребителе», — пишет РБК, ссылаясь на экспертов. Инициативу также не поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Ранее общественная организация «Деловая Россия» попросило Правительство РФ усилить контроль за производством и оборотом БАДов в стране. Опасения в их качестве возникли из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. По мнению представителей организации, в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Власти РФ не поддержали инициативу о введении запрета на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Эксперты считают, что такая мера может негативно отразиться на потребителе. «Правительство не одобрило инициативу на ввоз в РФ БАДов из недружественных стран. Мера негативно отразится на российском потребителе», — пишет РБК, ссылаясь на экспертов. Инициативу также не поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Ранее общественная организация «Деловая Россия» попросило Правительство РФ усилить контроль за производством и оборотом БАДов в стране. Опасения в их качестве возникли из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. По мнению представителей организации, в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям