20 августа 2023

Правительство не поддержало запрет на импорт БАДов из недружественных стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже, блистера
Запрет на импорт БАДов может негативно отразиться на потребителе Фото:

Власти РФ не поддержали инициативу о введении запрета на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Эксперты считают, что такая мера может негативно отразиться на потребителе.

«Правительство не одобрило инициативу на ввоз в РФ БАДов из недружественных стран. Мера негативно отразится на российском потребителе», — пишет РБК, ссылаясь на экспертов. Инициативу также не поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Ранее общественная организация «Деловая Россия» попросило Правительство РФ усилить контроль за производством и оборотом БАДов в стране. Опасения в их качестве возникли из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. По мнению представителей организации, в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти РФ не поддержали инициативу о введении запрета на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Эксперты считают, что такая мера может негативно отразиться на потребителе. «Правительство не одобрило инициативу на ввоз в РФ БАДов из недружественных стран. Мера негативно отразится на российском потребителе», — пишет РБК, ссылаясь на экспертов. Инициативу также не поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Ранее общественная организация «Деловая Россия» попросило Правительство РФ усилить контроль за производством и оборотом БАДов в стране. Опасения в их качестве возникли из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. По мнению представителей организации, в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...