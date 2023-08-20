Правительство не поддержало запрет на импорт БАДов из недружественных стран

Власти РФ не поддержали инициативу о введении запрета на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Эксперты считают, что такая мера может негативно отразиться на потребителе.
«Правительство не одобрило инициативу на ввоз в РФ БАДов из недружественных стран. Мера негативно отразится на российском потребителе», — пишет РБК, ссылаясь на экспертов. Инициативу также не поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
Ранее общественная организация «Деловая Россия» попросило Правительство РФ усилить контроль за производством и оборотом БАДов в стране. Опасения в их качестве возникли из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. По мнению представителей организации, в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества.
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